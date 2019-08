Sâmbătă încep lucrările summitului G7 la Biarritz. Vezi principalele teme care vor fi discutate Începând de sîmbata și pâna luni la Biarritz (în sud-vestul Franței) vor avea loc lucrarile summitului G7. Întâlnirea se desfașoara în cadrul președinției franceze a G7, care se concentreaza în jurul combaterii inegalitaților. În acest context, președinția franceza a ajustat formatul G7 pentru a implica și liderii Uniunii Africane, FMI, OCDE, ONU și Bancii Mondiale. UE va fi reprezentata de Președintele Donald Tusk.

Dezbaterile vor avea loc pe mai multe teme:

Politica externa și chestiuni de securitateLiderii vor discuta chestiuni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei în Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene.Summitul…

- Mercenarii din Wagner sunt mutati pe toate fronturile in functie de interesele Kremlinului. Au fost identificati in Ucraina, in Siria, in Libia, in Republica Centrafricana sau in Venezuela, in pofida negarilor venite dinspre Moscova. O jurnalista de la CNN a stat de vorba, in premiera, cu unul dintre…

- Mercenarii din Wagner sunt mutati pe toate fronturile in functie de interesele Kremlinului. Au fost identificati in Ucraina, in Siria, in Libia, in Republica Centrafricana sau in Venezuela, in pofida negarilor venite dinspre Moscova. O jurnalista de la CNN a stat de vorba, in premiera, cu unul dintre…

- Schimbarile climatice și crizele din Siria, Ucraina și Venezuela au fost principalele teme ale discuției intre Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin, aflat joi intr-o vizita in Italia și la Vatican, informeaza agenția de știri Dpa, conform Mediafax.Cei doi lideri au vorbit despre…

- Schimbarile climatice și crizele din Siria, Ucraina și Venezuela au fost principalele teme ale discuției între Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin, aflat joi într-o vizita în Italia și la Vatican, scrie Mediafax, citând agenția de știri Dpa. Cei doi lideri…

- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat vineri de Financial Times inaintea summitului G20 de…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugând ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza Mediafax…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, aflat intr-o vizita la Washington, si-a declarat 'apropierea' de administratia Trump si 'viziunea comuna' cu aceasta 'cu privire la Iran, Venezuela, Libia, situatia din Orientul Mijlociu, dreptul la existenta al Israelului si ingrijorarile…