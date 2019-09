Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca propune partidelor parlamentare sa semneze un ”pact pentru bunastarea romanilor”, prin care semnatarii sa se angajeze ca nu vor promova masuri de reducere a pensiilor și salariilor și nici nu de amanare a majorarilor viitoare prevazute de actuala guvernare.…

- "Ma astept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecintele negative ale propriilor sale decizii. Adevarul este insa limpede si trebuie aratat! Indiferent ce ar fi facut premierul Dancila, indiferent daca Parlamentul voteaza o motiune sau o restructurare, cu actualul guvern sau cu…

- Grupul polonez Amrest, prezent pe circa 20 de piete din lume, a confirmat ca va deschide la finalul lunii septembrie primul restaurant Burger King in Romania, compania urmand sa angajeze aproximativ 100 de persoane in perioada urmatoare, cu salariu minim de 1.750 lei net (2.950 lei brut) pentru lucratorii…

- Numar record de turiști in statiunea Borsa, din judetul Maramures Foto: facebook.com/RnpRomsilva/ Aglomeratie si la munte în aceste zile caniculare de vacanta. În Maramures, de 30 de ani statiunea Borsa nu a mai avut parte de un numar atât de mare de turisti. Vin si…

- Se pare ca aproximativ 5.000 dintre cele 10.000 de farmacii din Romania sunt inregistrate in Sistemul national de verificare a medicamentelor, desi acest proces ar fi trebuit finalizat pana la ora actuala, ceea ce inseamna ca restul farmaciilor pune in vanzare medicamente neverificate, conform Președintelui…

- Aceasta in conditiile in care IMM-urile dau mai mult de jumatate din PIB-ul tarii si contribuie intr-o mare proportie la exporturi, a amintit el, prezent la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor."14,28%, adica 1 din 7 IMM-uri, si-au amplificat activitatea in ultimii doi ani, iar o treime functioneaza…

- "Incepand cu 1 august 2019, anunturile care ofera spre monta/reproducere animale de companie vor fi interzise pe platforma OLX. Avand in vedere masurile si legile in vigoare pentru acest tip de anunturi, ne dorim sa acordam institutiilor si asociatiilor de profil prioritatea pentru a intermedia astfel…

- Romania are o creștere economica bazata in mare parte pe consum. In lipsa unor investiții, o asemenea creștere economica se poate intoarce impotriva noastra, avertizeaza specialiștii. Analistul economic Iancu Guda a explicat la Digi24 de ce salariile nu pot creste sustenabil si care sunt vulnerabilitatile…