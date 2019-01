Stiri pe aceeasi tema

- Wiee Romania a fost inființata in anul 2000 ca o companie cu capital integral privat, aparținand firmei Gazprom AG, Elveția. Informatia a fost furnizata de unul dintre clientii WIEE din Romania, client semnificativ, care a solicitat anonimatul, potrivit e-nergia.ro.Procentajul de 2% este…

- Opinia publica a inteles, din textul celebrei OUG 114/2018, ca, pentru angajatii din constructii, se reduce cota contributiilor sociale, acesta fiid si mesajul autoritatilor. Insa, in textul actului normativ, la articolul respectiv nu apare verbul "se reduce". Iata forma publicata in Monitorul…

- Odata cu plafonarea pretului gazelor romanesti - pe care Guvernul ar putea-o institui vineri, prin ordonanta de urgenta - se va reintroduce si asa-numitul "cos de gaze". Acesta e un instrument administrativ prin care autoritatile ii obliga romani sa consume, in locul gazelor autohtone, un…

- Plafonarea pretului gazelor produse in tara - pe care Guvernul ar putea-o institui vineri, prin ordonanta de urgenta - nu-i va ajuta pe romani cu nimic, in perioada imediat urmatoare. In schimb, risca sa arunce Romania inapoi in comunism, spulberand increderea pe care ne-au acordat-o pana…

- O plafonare a pretului la gaze nu se justifica in prezent, pentru ca nu exista situatii de monopol in piata, iar o astfel de masura i-ar avantaja pe marii consumatori de gaze, pe importatori si pe Gazprom, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Energiei."In acest moment,…

- Bursa de Valori Bucuresti este, in acest moment, puternic afectata de masurile fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi…

- Facturile romanilor la gaz - deja cu 16% mai mari decat anul trecut - risca sa se majoreze din nou, impovarator, in cazul in care statul ii va impozita mai aspru pe producatorii din aceasta industrie. De fapt, grabit sa faca rost bani, Guvernul ar vrea sa le ia acum producatorilor dari din sume pe care…

- Prin Ordinul 32 din 9.02.2018 al președintelui ANRM, prețul de referința al gazului natural la care se calculeaza redevența datorata de producatorii de gaze este stabilit in funcție de prețul mediu de tranzactionare al gazului natural afisat pe site-ul hub-ului ales de ANRM, respectiv PEGAS CEGH Day…