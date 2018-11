Rusia. Directorul GRU, Igor Korobov, a murit

Korobov a lucrat in cadrul informatiilor militare din 1985 si a ocupat diverse posturi, pana la numirea sa ca sef al GRU in 2016 printr-un decret prezidential, a adaugat agentia rusa. Ca sef al GRU, el a fost sanctionat pe 15 martie de administratia americana, impreuna cu alte 12 persoane, pentru incercarea de a se amesteca in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, transmite EFE.



Totodata, Korobov si directorul sau adjunct pana in 2017, Serghei Ghizunov, fusesera sanctionati in decembrie 2016 de presedintele SUA de la acea vreme, Barack Obama, in primele represalii ale Washingtonului…