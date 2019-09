Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, nominalizata pentru postul de comisar european pentru Transporturi, e audiata joi in Comisia juridica a Parlamentului European in legatura cu neclaritatile din declaratia de avere, potrivit News.ro.”Astazi la ora 11:00 Rovana Plumb trebuie sa dea socoteala in Comisia Juridica…

- "Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind condițiile pentru a deveni comisar european. Comisia Juridica a Parlamentului European a decis acum sa o invite maine pe Rovana Plumb la o audiere excepționala ca urmare a informațiilor contradictorii…

- Europarlamentarul PNL Siegfrid Muresan a anuntat ca Rovana Plumb nu a primit aprobare din partea Comisiei Juridice a Parlametului European pentru a deveni comisar european pe Transporturi. Comisia juridica din Parlamentul European i-a cerut Rovanei Plumb explicatii suplimentare cu privire la diferentele…

- Rovana Plumb nu ar fi primit "unda verde" din partea Comisiei Juridice a PE, pentru postul de comisar european pe Transporturi, a scris, miercuri, intr-o postare pe Facebook, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. "Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind…

- "Rovana Plumb NU a obtinut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind conditiile pentru a deveni comisar european. Comisia Juridica a Parlamentului European a decis acum sa o invite maine pe Rovana Plumb la o audiere exceptionala ca urmare a informatiilor contradictorii din declaratiile…

- „Rovana Plumb NU a obținut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind condițiile pentru a deveni comisar european”, a scris Siegfried Mureșan, miercuri, pe Facebook. „Comisia Juridica a Parlamentului European a decis acum sa o invite maine pe Rovana Plumb la o audiere…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a scris, pe Facebook, ca Rovana Plumb, propusa comisar european, a fost invitata la o „audiere excepționala” în Comisia Juridica a Parlamentului European ca urmare a informațiilor contradictorii din declarația sa de avere. „Rovana…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…