Romanii ar vrea sa afle direct de la banci ca pot fi ajutati rapid si gratuit de CSALB atunci cand au probleme Sondaj: 96% dintre consumatori spun ca este nevoie de CSALB



In iunie 2019, CSALB in colaborare cu FinZoom.ro au derulat un sondaj de opinie online denumit "Experienta ta cu bancile, prin intermediul CSALB", pe un esantion de 1.390 de respondenti, cu varste cuprinse intre 18 si 65 ani, majoritatea femei (71%), salariati cu o vechime de peste 15 ani (42%).



Realizarea sondajului exclusiv online a fost incurajata si de faptul ca majoritatea covarsitoare a consumatorilor care se adreseaza CSALB apeleaza la solutii online: 90% dintre cereri sosesc prin intermediul aplicatiei de pe

Sursa articol si foto: business24.ro

