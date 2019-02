Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale organizeaza, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul UE, pe 1 martie 2019, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor in domeniul Comunicațiilor (TTE), precedata, cu o zi inainte, de cea de-a treia Conferința…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a adresat o alocuțiune de salut in cadrul sesiunii inaugurale a Reuniunii președinților Conferinței organelor parlamentare specializate in afaceri comunitare și europene (COSAC), care are loc la București in perioada 20-21 ianuarie 2019. Reuniunea…

- Reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC) incepe duminica la Parlamentul Romaniei, fiind primul eveniment organizat de Senat si Camera Deputatilor in cadrul dimensiunii parlamentare a Presedintiei rotative a Consiliului UE, detinute de Romania.…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE are loc intr-un moment "dificil" pentru Europa, a declarat, vineri, seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul intrevederii presedintelui Klaus Iohannis cu Colegiul Comisarilor, care a avut loc la Palatul Cotroceni. El a amintit momentul "marcant" pentru…

- S-a lansat timbrul poștal dedicat preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului UE. Cu ocazia preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale, prin Romfilatelia –€ companie aflata in portofoliul sau, introduce in…

- Romania pregatita pentru presedintia CUE România este pregatita si pe zona digitala pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, afirma secretarul de stat în Ministerul Comunicatiilor si al Societatii Informationale, Maria Manuela Catrina. Responsabilii de la Bruxelles au încredere…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta lansarea programul de internship "InternshipRO2019EU", componenta Bucuresti, dedicat exclusiv derularii activitatilor implicate de preluarea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Potrivit…