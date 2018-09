Romania, pe locul 5 in Europa la adoptia tehnologiei contactless si in top 10 mondial: la ce pondere au ajuns tranzactiile contactless?

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia contactless, care se afla intr-un ritm accelerat de dezvoltare, a devenit cea mai raspandita forma de plata electronica din Romania, care ocupa locul 5 in topul tarilor europene in ceea ce priveste numarul tranzactiilor contactless inregistrate din totalul tranzactiilor realizate la comercianti,…

- Romania ocupa locul 5 in Europa in privinta tranzactiilor contactless, cu 70% pondere in totalul platilor efectuate la comercianti, in primele opt luni ale anului, reiese dintr-un studiu realizat de Mastercard pentru tarile din Europa.

- Viorica Dancila a fost primita, joi, de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Premierul Romaniei l-a invitat in Romania pe Rege in Romania, iar discuțiile au vizat relațiile bilaterale. Peste un milion de romani traiesc și muncesc in Regatul Spaniei. Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita…

- Cu o pondere de 18% in totalul productiei de vehiculele comerciale la nivel global, din 2017, Europa se afla pe locul trei in lume, dupa China si Statele Unite, arata datele centralizate de Asociatia Europeana a Constructorilor de Automobile (ACEA), informeaza mediafax. Defalcat pe regiuni,…

- Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara…

- TBI Bank, institutie bancara care opereaza in Romania si Bulgaria, parte a grupului international de credite de consum 4Finance inregistrat in Luxemburg, anunta extinderea operatiunilor in Europa de Vest prin lansarea depozitelor online pe piata din...

- Alexandru Budin, mentorul echipei de robotica declarata cea mai buna echipa din Europa de la Campionatul Mondial care a avut loc in SUA, a postat un comentariu pe pagina de socializare unde face o analiza extrem de dura despre sistemul educational din Romania. Iar concluziile sale sunt extrem de nefericite,…

- Guvernul roman a cerut joi reprezentantilor UNESCO sa amane decizia referitoare la o eventuala includere a sitului minier Rosia Montana pe lista patrimoniului mondial, marcand astfel o noua schimbare de directie intr-o saga ce dureaza de aproape 20 de ani, informeaza AFP. Cunoscut inca din Antichitate…