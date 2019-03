Stiri pe aceeasi tema

- Caz de-a dreptul tragic in Ferrara, Italia. Trupul neinsuflețit al unei romance a fost abandonat la morga, de catra familia care nu dorește sa nu mai auda deloc de ea. Motivul: tanara și-ar fi parasit copiii.

- O batrana in varsta de 92 de ani din Italia a decis sa-i lase casa prin testament ingrijitoarei sale romance, o femeie in varsta de 45 de ani. Proprietara casei din Brescia a spus ca familia a abandonat-o, in timp ce "badanta" a slujit-o cu credința, a notat rotalianul.com, citand "Giornale di Brescia".…

- Sfarșit tragic pentru o batrana de 87 de ani din Sannicolau Mare! Femeia a fost gasita de pompierii care au venit sa stinga un incendiu ce a izbucnit in apartamentul acesteia. Pompierii au reușit sa stinga rapid flacarile, insa din pacate pentru batrana nu s-a mai putut face nimic ”La sosirea echipajelor…

- Femeie de 44 de ani din Argeș, gasita moarta in locuința. Potrivit Insectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, femeia de 44 de ani a fost gasita decedata in locuința din comuna argeșeana Micești de concubin. Se pare ca acesta dormea in aceeași casa și se afla sub influența alcoolului. Polițiștii…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, miercuri seara, pe strada Cabanei din Navodari. In interiorul unei locuinte a fost gasita decedata o femeie in varsta de 40 de ani. De asemenea, in imobil se afla si o fetita in varsta…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a fost gasita moarta, miercuri seara, in propria locuinta din Navodari, judetul Constanta, echipele de interventie gasind-o in casa si pe fetita acesteia, de trei ani, care era nevatamata.

- Cadavrul unui barbat roman, in varsta de 58 de ani, a fost descoperit la o periferie a orașului Reggio Calabria, in sudul Italiei. Conform anchetatorilor, cauzele decesului nu sunt cunoscute deocamdata. Barbatul era mort de cel puțin zece zile. Corpul sau neinsuflețit, aflat intr-un grad avansat de…