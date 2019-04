Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului

Administrația Prezidențială s-a alăturat, încă din anul 2015, Campaniei „Light It Up Blue”, cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Și în acest an, în semn… [citeste mai departe]