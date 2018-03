Risc de inundaţii: Carmen Dan, în Covasna. Evacuare localnici 'Este foarte multa apa, mai multe cursuri de apa in zone de confluenta si se creeaza acel blocaj, acel fenomen de remuu si, din cauza aceasta, cred ca trebuie sa constientizam oamenii din aceste zone ca este important sa fie pusi intr-o zona de siguranta. Este o situatie temporara, toate autoritatile sunt mobilizate, dar daca noi suntem aici si actionam este important si pe primul loc trebuie sa fie cetatenii si, in sensul acesta, sa fie constienti ca trebuie sa iasa din situatia de risc', a declarat Carmen Dan, la sosirea in localitatea Capeni. Ministrul a punctat faptul ca se va face… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

