Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop canadiana ar fi platit 35.000 de dolari pe o pereche de pisici Savannah – o rasa provenita din incrucișarea unei rase de pisici domestice cu una salbatica pe care le cheama Sushi și Tuna. Pisicile Savannah sunt restricționate sau interzise intr-o serie de state americane, dar se permite sa…

- Mihaela Radulescu a dat detalii din relația pe care o are cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner. Vedeta a dezvaluit, pentru protv.ro, ca a avut o singura vacanța in cinci ani de relație cu Felix Baumgartner. „O sa va spun ceva ce aproape ca nu crede nimeni. De 5 ani, de cand suntem impreuna,…

- Anamaria Prodan a pus capat speculațiilor care afirmau ca relația dintre ea și soțul ei, Laurențiu Reghecampf, s-ar fi racit și a oferit cateva dezvaluiri despre casnicia ei. Impresara a spus ca fostul antrenor al FCSB e foarte romantic și o coplesește cu daruri in fiecare zi. „Eu primesc cadouri in…

- Romanița Iovan este una dintre cele mai apreciate foste modele de la noi. Chiar daca anii au trecut, aceștia nu și-au pus amprenta pe chipul vedetei, care arata fenomenal la varsta de 55 de ani. Un rol esențial il are și iubitul ei, care o face sa simta mereu la prima tinerețe.

- Rihanna a criticat raspunsul președintelui Donald Trump pe care l-a dat in urma celor doua atacuri armate din SUA in care au murit 29 de persoane. Dupa atacul de la El Paso, de sambata din Texas Walmart, in care au fost uciși 20 de oameni, Trump a scris pe Twitter: „Focurile de arma de astazi... Read…

- Andreea Marin a facut noi declarații despre povestea de iubire pe care o traiește cu Adrian Brancoveanu. Vedeta de televiziune a fost invitata in platoul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a dezvaluit cum este relația sa cu actualul iubit. "E o relatie frumoasa in care fiecare aduce…

- Rihanna a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare dupa ce a aparut pe corperta revistei Harper’s Bazaar din China. In fotografie, cantareața din Barbados apare ținand in mana un evantai chinezesc și poarta o rochie moderna la care a accesorizat o curelușa roșie. In alta fotografie, solista…