Rezultatele finale la BAC 2019 au fost afișate pe EDU! Rezultatele finale la BAC 2019 au fost afișate vineri dupa-amiaza de Ministerul Educației. Aproape 40.000 de elevi au depus contestații, dupa afișarea primelor rezultate la BAC 2019. Rezultatele finale la BAC 2019 sunt disponibile AICI. Inainte de contestații, Ministerul Educației anunța ca rata de promovare in ansamblu este de 67,2%. Procente ridicate de promovare s-au inregistrat in: sectorul 4 al Capitalei (80,94%), judetele Cluj (80,71%), Iași (76,34%), Bacau (75,96%), Sibiu (74,54%), Braila (73,40%), Galați (73,01%), in Municipiul București (72,84%), județele Buzau (72,84%) și Brașov (72,74%).… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

