Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a amanat miercuri o decizie cu privire la cererea formulata de procurorul general interimar al Romaniei de revocare a decizie de adoptie a micutei Sorina, dupa ce acesta a trimis o completare de motive pentru admiterea cererii. Din documentul semnat de porcurorul general reiese…

- Q Magazine prezinta in exclusivitate cererea de revizuire a sentinței, formulata de procurorul general Bogdan Licu in cazul micuței Sorina. Curtea de Apel Craiova este așteptata sa se pronunțe joi in acest caz. “Intr-o completare transmisa astazi de procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, catre…

- Curtea de Apel Craiova a respins, vineri, cererea procurorului general prin care se solicita suspendarea adoptiei in cazul fetitei din judetul Mehedinti. In urma deciziei instantei, adoptia ramane valabila. Pe rolul Curtii de Apel Craiova se mai afla si cererea de revizuire a adoptiei depusa de procurorul…

- ​Hotararea judecatoreasca de adopție a Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Arama, ramane valabila. Curtea de Apel Craiova a respins vineri cererea procurorului general Bogdan Licu, de suspendare a executarii deciziei judecatorești prin care fetița a fost adoptata de catre un cuplu de romani din SUA,…

- Cererea de suspendare a procedurii de adopție a Sorinei de catre familia Sacarin, formulata de procurorul general al Romaniei, a fost respinsa, vineri, de judecatorii Curții de Apel Craiova. Prin decizia de vineri, magistrații Curții de Apel Craiova au respins cererea de suspendare a efectelor hotararii…

- Hotararea judecatoreasca de adopție a Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Arama, ramane valabila. Curtea de Apel Craiova a respins vineri cererea procurorului general Bogdan Licu, de suspendare a executarii deciziei judecatorești prin care fetița a fost adoptata de catre un

- Hotararea judecatoreasca de adoptie a Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama, ramane valabila. Curtea de Apel Craiova a respins vineri cererea procurorului general Bogdan Licu, de suspendare a executarii deciziei judecatoresti prin care fetita a fost adoptata de catre un cuplu de romani din SUA,…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a inaintat Curții de Apel Craiova luni, 24 iunie 2019, o cerere de anulare a adoptiei fetitei de 9 ani din Mehendinti a carui caz a devenit cunoscut dupa ce a fost ridicata cu mascatii de la familia care a crescut-o. Licu cere revizuirea deciziei civile nr. 4 din…