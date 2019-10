Stiri pe aceeasi tema

- Piata de eCommerce din Romania va creste cu aproximativ 15%, in acest an, prin prisma faptului ca romanii sunt consumatori de tehnologie, iar marii producatori investesc mai mult pe plan local si aloca bugete mai mari pentru promovare, arata estimarile unuia dintre retailerii locali online de produse…

- Romania devine o piața de desfacere tot mai importanta pentru marii producatori de IT&C, in ultimii doi ani aflandu-se in compania țarilor dezvoltate. Astfel ca produsele nou lansate ajung pe piața din Romania mult mai rapid, in tot mai multe cazuri, chiar in primul val de la momentul lansarii. Principalul…

- Intr-un raport dat publicitații azi, compania de analiza de piața IDC , indica faptul ca piața de smartphone va depași impasul in care se afla, iar volumul de telefoane livrate va redeveni pozitiv, in primul semestru din 2020. In ultimul trimestru din acest an, compania prezice o contracție redusa,…

- In acest context, spre deosebire de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania inregistreaza o crestere continua a pietei in ultimele 12 luni si intr-o singura luna fiind consemnata scadere, respectiv in martie. Vanzarile de autovehicule in Romania sunt sustinute, in principal,…

- Potrivit Strategy Analytics , livrarile de smarwatch-uri au urcat cu 44%, la nivel de global, atingand un volum de 12 milioane de unitați in trimestrul doi din 2019. Apple Watch este in continuare pe prima poziție in topul producatorilor, deține 46% din cota de piața, in timp ce Samsung este pe poziția…

- Piata auto din Romania inregistreaza o crestere buna anul acesta, de peste 25%, comparativ cu anul trecut, depasind media europeana. Astfel, dupa primele 7 luni, livrarile de masini noi s-au apropiat foarte mult de pragul de 100.000 de unitati, fiind...

- Magazinul online magPhone.ro - huse si accesorii telefoane a anuntat recent lansarea unei campanii promotionale ample care vizeaza cele mai populare produse de pe website. Este vorba despre o actiune de tip lichidare de stoc, in care comerciantul cauta sa impulsioneze vanzarile, scade drastic…

- Potrivit sursei citate, pe parcursul acestui an, mai multe proiecte rezidentiale si-au lansat campaniile de vanzari pentru locuinte finalizate. Astfel, pe un volum mai mare de unitati livrate, numarul tranzactiilor a urcat, iar unul din proiectele de volum de succes din portofoliul Imoteca este Gran…