Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis sambata, in urma unei sesizari depuse de deputatii Partidului Democrat ( PDM) Sergiu Sarbu si Vladimir Cebotari, ca actualul Parlament nu mai are dreptul sa desfasoare activitate legislativa, intrucat mandatul sau se considera expirat, a relatat Radio Chisinau.



'In cazul aparitiei circumstantelor de dizolvare obligatorie a Parlamentului ca urmare a blocajului legislativ si/sau a imposibilitatii de formare a Guvernului timp de 3 luni (90 de zile), Parlamentul nu este in drept sa desfasoare activitate legislativa si sa-si indeplineasca…