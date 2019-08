Relaţiile dintre Turcia şi SUA nu ar trebui blocate de disputa asupra S-400; Turcia va interveni în Siria (Erdogan) In cursul unei intrevederi cu ambasadori turci la Ankara, Erdogan a declarat ca nu exista nicio dovada ca sistemul de aparare antiracheta S-400 ar afecta avioanele de lupta F-35 din SUA.



Turcia va plati un pret mai mare mai tarziu daca nu face ceea ce este necesar in nordul Siriei astazi, a declarat de asemenea presedintele turc, care a anuntat ca va lansa o ofensiva in nordul Siriei, la est de fluviul Eufrat, pentru a alunga din zona o militie kurda considerata terorista.



Ankara a mai intreprins doua operatiuni militare in nordul Siriei. Intr-un discurs rostit in prezenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca nu este corect faptul ca Statele Unite nu pot vinde aeronave F-35 Turciei, din cauza faptului ca Administrația de la Ankara a achiziționat sistemul de aparare antiracheta S-400 din Rusia, relateaza Reuters.Citește și: Gelu Vișan, declarație…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat sâmbata, în cadrul summitului G20 de la Osaka, ca nu exista probleme privind achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, cele doua țari concentrându-se momentan pe procesul de livrare, relateaza Reuters.Livrarea…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters. "Nici ei, nici noi nu suntem pregatiți",…

- Președintele american Donald Trump a cerut comunitații de informații din SUA sa coopereze cu procurorul general William Barr în analizarea evenimentele care au dus la ancheta privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Astazi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna viitoare, informeaza TASS si Reuters. 'Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…