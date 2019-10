Stiri pe aceeasi tema

- Regele Thailandei i-a retras concubinei sale oficiale toate titlurile regale si militare pentru neloialitate, acuzand-o ca a cautat sa submineze pozitia sotiei sale pentru propriul sau beneficiu.

- Casa Regala a Suediei s-a micșorat... pe hartie. Regele Carl al XVI-lea Gustaf a decis sa retraga titlurile oficiale pentru cinci dintre nepoții sai, care nu sunt in linia directa a succesiunii la tron. In consecința, familia regala nu va mai primi suma anuala alocata acestora.

