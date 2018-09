Reacția Moscovei la arestarea cetățeanului rus n Norvegia Un specialist in IT care lucreaza pentru Parlamentul rus a fost reținut de poliție dupa ce a afișat un comportament suspect la conferința politica europeana. Individul va fi reținut pana la inceperea procesului, deoarece poliția se teme ca ar putea distruge probe. Moscova a convocat ambasadorul Norvegiei in Rusia la discuții, infomeaza cotidianul german DW . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a convocat luni pe ambasadorul norvegian la Moscova pentru a protesta fata de arestarea vineri pe aeroportul din Oslo a unui cetatean rus acuzat de spionaj, acest din urma invocand o "neintelegere", relateaza AFP preluata de Agerpres. Ambasadorului i s-a adus la cunostinta "protestul…

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost retinut de politie, la Moscova, a informat purtatoarea sa de cuvant, Kira Yarmysh, sambata, intr-o postare pe Twitter, transmite Reuters.

- Un exercitiu militar efectuat de rusi la sfarsitul anului trecut ar fi mers cum nu se poate mai prost, iar Moscova incearca acum sa rezolve situatia. Potrivit unui raport al serviciilor secrete americane citat de CNBC, rusii ar fi pierdut o racheta cu propulsie nucleara in Marea Barents, situata la…

- Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la 330 si mutarea unora dintre ei mai aproape de granita cu Rusia au provocat o reactie puternica din partea Moscovei, care le-a numit "in mod clar neprietenoase".Guvernul de la Oslo, din ce in ce mai preocupat in…

- In urma cresterii tensiunilor intre NATO si Moscova pe fondul anexarii Crimeei de catre Rusia, in mai multe tari europene s-au inmultit discutiile despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. In acest moment, acest stagiu este obligatoriu in tari europene ca Grecia, Turcia, Danemarca, Norvegia,…

- Curtea Districtuala Lefortovsky de la Moscova "a primit o solicitare din partea organelor de ancheta pentru prelungirea perioadei de arest pentru Turcan. Materialele vor fi studiate pe data de 10 august, la ora Moscovei 10:00", a spus un purtator de cuvant al instanței. El a precizat ca ședința va…

- Sute de angajati de la platformele petroliere de petrol si gaze din Norvegia au intrat marti in greva pentru a solicita o majorare a salariilor, greva obligand grupul petrolier Shell sa opreasca productia la un camp petrolifer in timp ce cotatia barilului de titei Brent a trecut peste pragul de 79 de…

- O instanța de la Moscova a hotarat ca arestarea Carinei Țurcan, care deține cetațenie romana și rusa, este legitima, ea fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Carina Țurcan respinge acuzațiile care ii sunt aduse, a spus avocatul ei, Dmitri Tsuprik, pentru Tass . ”Nu intelege de ce este acuzata…