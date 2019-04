Răzvan Ciobanu accident. Bunurile de la locul tragediei, sustrase de localnici. Ce spun anchetatorii Localnicii ajunși la locul in care Razvan Ciobanu și-a pierdut viața au inceput sa sustraga bunurile gasite in mașina fara a le pasa de faptul ca polițiștii faceau cercetari. De la Biblia gasita langa mașina și pana la sticle de alcool și parfumuri, satenii nu s-au sfiit sa ia tot ce au putut. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Constanța, inca nu s-a stabilit daca vor face o ancheta și in acest sens. ''Doresc sa va precizez ca polițiștii prezenți la fața locului au ridicat toate probele și mijloacele utile soluționarii cauzei respective, insa bineințeles ca vom analiza toate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au gasit buletinul unui barbat din Calarași in mașina condusa de Razvan Ciobanu. Momentan, nu se știe daca persoana careia ii aparține actul de identitate a fost alaturi de designer sau daca documentul a fost uitat in autoturism. Surse din randul anchetatorilor susțin ca buletinul aparține…

- Buletinul unui tanar din Calarași a fost gasit de anchetatori in mașina condusa de Razvan Ciobanu. Deocamdata nu se știe daca acesta a fost in mașina sau daca actul de identitate era doar lasat in autoturism, detaliul urmand sa fie stabilit in cursul anchetei.Surse apropiate anchetei spun…

- Anchetatorii au stabilit ca Razvan Ciobanu a fost aruncat din mașina pe trapa din plafon. Surse din Poliție au afirmat pentru DCNews ca in mașina alaturi de actul de identitate al lui Razvan Ciobanu a fost gasit și un act de identitate al unui tanar din Calarași. Aceasta descoperire ar putea…

- Cunoscutul creator de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni dimineata intr-un accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, in judetul Constanta, se afla la volanul unui Range Rover, o masina care la testele de siguranta obtine calificative maxime. Potrivit primelor informatii, barbatul…

- Razvan Ciobanu, cunoscut creator de moda, a murit luni dimineata, la varsta de 43 de ani, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta. Acesta era singur in masina si, din cauza vitezei, a iesit de pe carosabil, lovind mai multi copaci. Conform…

- Echipa de criminaliști a IPJ Constanța a incheiat cercetarea la fața locului, declanșata in urma accidentului rutier semnalat azi dimineața la ora 7.15 pe drumul care face legatura intre Sacele și Navodari. Conform primelor investigații, centura de siguranța a șoferului era prinsa prin spatele scaunului…

- In mașina lui Razvan Ciobanu a fost descoperita o carte de identitate, ceea ce duce automat la ipoteza ca acesta nu era singur in mașina, așa cum s-a crezut inițial. Polițiștii au descoperit ca respectiva carte de identitate aparține numitului Iulica Cercel, scrie cancan.ro. Acesta este nascut…

- Informație de ultima ora. Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Acesta se afla singur in mașina, atunci cand a pierdut controlul volanului. Polițiștii face cercetari la fața locului. Vom reveni cu detalii.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre…