Ministrul roman al Justitiei Tudorel Toader a declarat ca va decide in curand asupra viitorului procuror general, cel vizat – Augustin Lazar – fiind „ultima figura importanta a unui proces anticoruptie apreciat pozitiv la Bruxelles“. Lazar are in subordine aproximativ 2.500 de procurori, inclusiv din unitatea de combatere a criminalitatii organizate, DIICOT, si din unitatea anti-coruptie, DNA. Demiterea sa ar putea insemna „sfarsitul unei ere pentru procurorii“ romani, in conditia in care DNA este de cateva luni in cautarea unui nou sef dupa inlaturarea Laurei Codruta Kovesi, atrage atentia …