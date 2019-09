Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a intreprins lovituri aeriene impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, in replica la tiruri de rachete dinspre enclava palestiniana, a informat armata israeliana intr-un comunicat, transmite AFP potrivit Agerpres…

Forțele Armate israeliene au anunțat miercuri ca au bombardat doua poziții ale Hamas din nordul Fașiei Gaza, ca raspuns la atacul lansat din Gaza asupra sudului Israelului, potrivit site-ului agenției DPA, anunța MEDIAFAX.

Forțele armate israeliene au bombardat cateva poziții militare controlate de mișcarea islamista Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanți din enclava palestiniana au lansat mai multe rachete spre sudul Israelului, informeaza publicația Haaretz preluata de mediafax.

Trei rachete au fost trase din Fasia Gaza spre sudul Israelului sambata seara, a anuntat armata israeliana, al doilea atac de acest tip in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pana in prezent nu a fost semnalata nicio victima, potrivit unui comunicat al armatei.

- Avioane de lupta israeliene au lovit, sambata dimineata, obiective ale mai multor grupari militante din Fasia Gaza, in replica la un atac cu rachete din enclava palestiniana care a lovit sudul Israelului.

- Avioane de lupta israeliene au lovit sambata dimineata obiective ale mai multor grupari militante din Fasia Gaza, in replica la un atac cu rachete anterior din enclava palestiniana care a lovit sudul Israelului, relateaza surse de securitate si media locale, citate de dpa. Avioanele de…

- Mahmoud al-Adham, 28 ani, a fost ucis de tiruri israeliene la est de Beit Hanoun, in nordul Fasiei Gaza, a informat la randul sau Ministerul Sanatatii din enclava. Armata israeliana a confirmat ca a tras in directia a "doi suspecti inarmati ce se apropiau de bariera din nordul Fasiei Gaza".In…

Avioane militare israeliene au atacat, vineri, pozitii din teritoriul palestinian Fasia Gaza ca riposta la atacul cu rachete care a vizat joi seara o cladire din orasul Sderot, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, informeaza Mediafax.