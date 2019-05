Stiri pe aceeasi tema

Mama lui Radu Mazare, Gabriela Victoria Mazare, și fiul acestuia, Raducu Mazare, i-au transmis un mesaj de incurajare fostului primar al Constanței. „Dragul mamei, fii puternic! Ești…

Mama lui Radu Mazare, Gabriela Victoria Mazare și fiul fostului edil, Raducu Mazare, au marturisit ca Radu Mazare a fost ținut in condiții inumane in Madagascar, dar acum in Romania ii este ceva mai ușor.

- Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa aproape 18 luni in Madagascar, unde plecase din cauza problemelor penale pe care le avea in Romania. In avionul cu care a venit in București, Radu Mazare a fost insoțit de fiul sau, Raducu Mazare.

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a facut sambata dezvaluiri incredibile la Antena 3. „Am vorbit cu el ultima oara acum doua zile. El este in lupta cu sistemul inca din anul 2005 și lucrul asta...

- Radu Mazare ar fi evadat din inchisoare, in Madagascar, cu cateva zile inainte de a fi extradat in Romania. Poliția Romana a transmis, insa, ca nu s-a primit nicio informare oficiala in acest sens,cu privire la fostul primar al Constanței.

- Raducu Mazare a oferit informații despre regimul pe care fostul edil al Constanței il are in arestul poliției din Madagascar, dar și despre momentul cand acesta a fost prins. ”Sunt in Antananarivo, il...

- "Nu m-am asteptat, e o veste neasteptata. Ce stiu eu este ca Radu Mazare a fost hartuit de securistii astia noi, cu DNA-ul. Tin minte imaginile acelea celebre de la restaurantul de pe Kiseleff, cand s-au dus sa il ia, sa il duca la audieri, au trimis 10-20 de mascati in restaurant sa il ridice pe…