Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Radu Tudor arata ca este un roman pro european, ceea ce il deosebește de politicienii mincinoși, care ii manipuleaza pe cei saraci cu duhul. El arata ca orice politician anti-european este defazat din punct de vedere istoric și geografic.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila a spart…

- Jurnalistul „Adevarul“ Liviu Avram a publicat marti mai multe imagini cu solicitarile sale trimise Universitatii Spiru Haret cu intentia de a clarifica situatia studiilor lui Eugen Nicolicea, propunerea PSD la Ministerul Justitiei. Nicoliceaa sustinut pe Facebook ca „toti cei care s-au interesat, au…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat dur USR la Timisoara. "Numai ca daca maine vor castiga alegerile cei care reprezinta astazi aripa tanara a Securitatii si ma refer la USR, sa fie convinsi cei care sunt afara ca vocea lor nu se va mai auzi. Pentru ca cei care astazi reprezinta USR - ii vad de ii vad…

- Eleonora-Carmen Harau: „S-a mai stins un Profesor hunedorean. Nu l-am avut niciodata dascal la clasa. Dar, in toți cei opt ani petrecuți in Școala generala nr. 7 din Hunedoara, Domnul Ioan Hrisov a fost omul care ma veghea in culisele scenelor, cand recitam poezii la serbarile…

- A fost realizat un top al celor mai populari lideri politici pe Facebook. Surprinzator sau nu, dar premierul indian, Narendra Modi, este in fruntea listei cu 43,5 milioane de urmaritori ai paginii sale personale.

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, la Parlament, ca afirmațiile fostului premier Victor Ponta privind ajutorul pe care l-ar primi Pro Romania de la premierul Viorica Dancila, reprezinta „glume penibile”.„Glumele unui tradator, niște glume stupide, penibile, cum…

- ”Singurul buget pe placul lui Iohannis ar fi cel propus de PNL. Nu ințelege insa ca cetațenii nu au incredere ca PNL ar putea conduce Romania, așa cum s-a vazut la ultimele alegeri. In cei doi ani de guvernare PSD, economia a mers bine, puterea de cumparare a pensionarilor și salariaților a crescut…