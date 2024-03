Piedone, replică tăioasă după lansarea candidatului PSD-PNL! „Să salveze salvarea” Cristian Popescu Piedone a venit cu o replica taioasa, dupa ce PSD și PNL și-au lansat in cursa pentru Primaria Capitalei candidatul comun, in persoana medicului Catalin Cirstoiu. Cristian Popescu Piedone a venit cu o replica taioasa, dupa ce PSD și PNL și-au lansat oficial candidatul pentru Primaria Capitalei, in persoana medicului Catalin Cirstoiu , managerul Spitalului Universitar din București. Piedone, replica taioasa dupa lansarea candidatului PSD-PNL Catalin Cirstoiu Candidatul PSD-PNL a vorbit și despre sfaturile pe care le-a primit de la nașul sau de cununie, fostul președinte Traian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cristian Popescu Piedone a facut declarații critice la adresa medicului Catalin Cirstoiu, candidatul coaliției pentru Primaria București. Piedone l-a caracterizat pe Cirstoiu drept un "actor de figurație, fara prea mulți fani", sugerand ca acesta nu are susținere suficienta in randul alegatorilor. Totodata,…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL la Primaria Capitalei, spune ca medicul Catalin Cirstoiu, candidatul coaliției in cursa pentru Primaria București e un actor de figurație, fara prea mulți fani. Piedone face aluzie și la faptul ca medicul e finul lui Traian Basescu. Iata atacul postat de…

