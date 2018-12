Prognoza meteo vineri 14 decembrie. Cod portocaliu de ninsori si viscol

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si viscol pentru sudul Romaniei. Avertizarea intra in vigoare de maine de la ora 6 dimineata si va fi valabila pana duminica la pranz in regiunile din sud-vestul tarii vecine.

- O atentionare cod portocaliu de ninsori si viscol a fost emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila de sambata dimineata, in noua judete, respectiv o avertizare Cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului ce vor afecta zone din 18 judete pana duminica…

- In intervalul 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18, precipitatiile se vor extinde, cuprinzand cea mai mare parte a tarii. In noaptea de vineri spre sambata (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sambata (15 decembrie) in Dobrogea va ploua, iar in Oltenia, Muntenia,…

- ANM a actualizat previziunile pentru urmatoarele zile. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze ... The post Prognoza meteo pe doua saptamani: Lapovita si ninsori slabe pana la Craciun appeared first on Renasterea banateana .

- Maine, vremea va fi rece si in toata tara vor cadea precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, iar pe alocuri se vor forma troiene. Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla din nord-est slab la moderat. La Briceni si Soroca termometrele vor indica -1 grad.

- Temperaturile maxime ale zilei se vor incadra intre 3 grade Celsius in nordul Moldovei și estul Transilvaniei și cel mult 7 grade Celsius in Banat și in zona litoralului, fiind posibile ninsori in aproape toata țara.

- Meteo 16 noiembrie. Prognoza meteo pentru vineri, 16 noiembrie, aduce vesti proastre pentru tara noastra. Temperaturile scad considerabil, iar precipitațiile sub forma de ploie, lapovita sau ninsoare, pun stapanire pe Romania.

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru inetrvalul 5 noiembrie- 12 decembrie. Potrivit prognozei meteo, pana la jumatatea lunii decembrie, temperaturile se vor situa peste nivelul climatologic al perioadei la care ne aflam.