Prognoza meteo pentru perioada 20 mai-2 iunie. Când se opresc ploile Meteorologii au emis prognoza meteorologica pentru perioada 20 mai-2 iunie și anunța ca in urmatoarele doua saptamani ploile vor continua in majoritatea regiunilor, dar temperaturile vor fi in usoara crestere. BANAT. Pana in data de 24 mai media maximelor se va situa in jurul valorii de 22 de grade. Dupa aceasta data va exista o usoara crestere a valorilor maxime, iar pana la sfarsitul intervalului media regionala va fi de 23-24 de grade. Minimele termice, pana in data de 25 mai, vor avea usoare variatii si se vor situa, in medie, in jurul a 11 grade. In intervalul 26-28 mai va exista o usoara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM estimeaza ca in perioada urmatoarea vremea va intra intr-un proces de incalzire. Meteorologii ne spun și daca vom mai avea parte de instabilitate atmosferica. In ultima vreme, condițiile meteo ne-au dus cu gandul mai mult la toamna decat la sezonul de primavara. Cu toții ne intrebam cat va mai dura…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire pe durata urmatoarelor doua saptamani (13 – 26 mai), insa instabilitatea atmosferica ramane ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, cu precipitatii ce isi vor face aparitia mai ales dupa 14 – 15 mai in majoritatea zonelor, reiese din estimarile…

- BANAT Temperaturile maxime vor fi în scadere de la o medie de 23 de grade în prima zi, pâna la 18 grade în data de 15 mai. Va urma o încalzire treptata a vremii, astfel încât între 19 și 21 mai media maximelor termice va ajunge sa se situeze…

- Vremea incepe sa se incalzeasca in perioada urmatoare, iar maximele in timpul zilei vor ajunge pana la 23 de grade Celsius. Va continua, insa, instabilitatea atmosferica, iar unele zone ale țarii vor fi vizate de ploi. Prognoza meteo 13 - 26 mai 2019 - Banat Temperaturile maxime vor fi in scadere de…

- Vremea incepe sa se incalzeasca in perioada urmatoare, iar maximele in timpul zilei vor ajunge pana la 23 de grade Celsius. Va continua, insa, instabilitatea atmosferica, iar unele zone ale țarii vor fi vizate de ploi. Prognoza meteo 13 - 26 mai 2019 - Banat Temperaturile maxime vor fi in scadere de…

- Vremea 10 mai va fi una instabila, cu ploi locale in majoritatea regiunilor din țara. Temperaturile sunt in creștere treptata, fara intensificari semnificative ale vantului. Meteorologii aduc vești relativ bune in ceea ce privește starea vremii pentru ziua de vineri. Aceștia spun ca temperaturile se…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 6 mai, prognoza meteo pentru perioada 6-19 mai, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. De azi, un val de aer polar loveste Romania. Vor fi scaderi bruște de temperaturi și fenomene meteo…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, marți, o prognoza speciala pentru a doua parte a zilei de 30 aprilie și ziua de 1 mai. ANM anunța ca marți seara se așteapta furtuni in Capitala. ”In dupa-amiaza și seara zilei de marți, 30 aprilie, gradul de instabilitate atmosferica…