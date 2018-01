Stiri pe aceeasi tema

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Primarul liberal din Roman, Lucian Micu, a reacționat dur dupa ce vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a spus ca unii edili au platit pentru deplasarea protestatarilor la București. Andronescu daduse exemplul unui mesaj primit de la Roman – „au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde.

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a declarat aseara, la TVR, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va solicita niciunei institutii a statului roman aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. De obicei, premierul cerea informatii de la SRI pentru a se asigura ca ministrii alesi nu…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu, scrie Agerpres.

- Ploile torentiale cazute in ultimele ore in judetul Arad au afectat orasul Lipova, pe mai multe strazi formandu-se suvoaie. Torentii au adus de pe dealuri noroi, pietris si gunoaie, iar cateva gospodarii au fost afectate, fara a fi inundate locuinte. Locuitorii spun ca dupa cateva ore de ploaie,…

- Primarul comunei Șpring, Daniel Rusu, ales in 2016 pe listele ALDE, face glume pe Facebook, pe seama social-democraților. ”Nu mai ești deloc in siguranța in țara asta. Dupa criminala de la metrou și polițistul pedofil, acum riști sa fii luat de pe strada și sa fii pus prim-ministru”, a scris marți Daniel…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.Mai exact, conform IPJ Cluj, în noaptea de 14/15 ianuarie…

- In conferința de presa de luni, 15 ianuarie, primarul Romanului, domnul Lucian Micu, a anunțat ca marți, 16 ianuarie, se va intruni Consiliul de administrație și antrenorul Ștefan Cojocaru va prezenta situația echipei de handbal feminin. In ceea ce-l privește, primarul Micu propune diminuarea drepturilor…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 23.30, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiul, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- FOTO: Mobile247.ro Intr-una din nopțile de sarbatori un individ a spart și distrus cateva parcometre din Roman. Caștigul, spre ghinionul lui, n-a fost pe masura riscului, dar primarul Lucian Micu cauta soluții pentru a se evita, in viitor, situații asemanatoare. In Roman exista, la aceasta data, aproximativ…

- La data de 27 decembrie 2017, in jurul orei 08.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Viteazu din oras, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu, a propus ca o strada din localitate sa poarta numele regelui Mihai I, decedat recent, informeaza Expresul. Acesta a lansat un apel catre nisporeneni pentru a le afla parerea în acest sens. Totodata, se dorește redenumirea mai multor strazi…

- PENAL…Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni au depistat in trafic o tanara care a incredințat unui cetațean roman autoturismul sau pentru a-l conduce, deși avea cunoștința despre faptul ca barbatul nu obținuse niciodata acest drept. Astfel, in data de 20 decembrie,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea au propus un proiect de lege…

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor in strada, afirmand ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si "strigatoare…

- Bilanț pe final de an la Primaria Targu Jiu. Edilul Marcel Romanescu a trecut in agenda toate realizarile din cele șase luni de cand este la carma Primariei municipiului. Potrivit acestuia, cea mai mare realizare ține de eficientizarea modului in care sunt cheltuiți banii publici. Un pas important in…

- Problema inchiderii pieței de pe strada Bogdan Voievod din sectorul Rișcani al capitalei a fost discutata azi, la ședința Primariei capitalei. Primarul general interimar Silvia Radu a dispus ca șeful Directiei generale comert, alimentatie publica si prestari servicii, Marcel Zambițchi, și pretorul sectorului…

- Cateva sute de sindicalisti din cadrul Blocului National Sindical au ajuns in Piata Victoriei si urmeaza sa ramana acolo pana la ora 13. Este vorba despre o manifestare de protest, mai restransa fata de cea anuntata initial, “din respect pentru Familia Regala si pentru istoria poporului roman, avand…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca incepand cu ziua de luni, 11 decembrie 2017 (ora 13.00) si pana pe data de 15 ianuarie 2018, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 august 1989, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, in legatura cu organizarea Targului de…

- Primarul independent al orașului Voluntari, Florentin Pandele, lansa un apel catre toți primarii din țara sa vina la proteste impotriva Guvernului, din cauza prevederilor din bugetul de stat pe 2018. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, susține ca Pandele s-a grabit și arata ca deja s-a…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, ii acuza pe liberali de faptul ca astazi dimineața a fost inalțat in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) un brad cioparțit de mai multe ramuri. Aceasta spune ca liberalii nu ar fi mai buni decat comuniștii și ca a fost deja identificat un nou brad. „Va…

- La data de 28 noiembrie 2017, in jurul orei 9.30, politistii din Teius, in timp actionau pentru controlul traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie, pe strada Clujului din Teius, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp ce conducea autovehiculul…

- Ieri, 28 noiembrie 2017, in jurul orei 11.30, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din municipiu in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazul, fara a respecta semnificatia indicatorului ”accesul interzis”. In urma verificarilor efectuate, politistii au…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a vorbit si despre invitatia controversata primita din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Intrebat de jurnalisti daca va onora invitatia, seful statului nu a vrut sa…

- 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical (alcatuit din 34 de federatii profesionale) si Cartel Alfa (alcatuit din 41 de federatii profesionale) cheama fiecare roman sa ceara in strada, duminica, 26 noiembrie 2017, ora 18.00, retragerea…

- In noaptea de sambata spre duminica, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cracaoani au fost sesizați despre faptul ca, in cursul nopții, o persoana necunoscuta a sustras din curtea locuinței persoanei vatamate o mașina marca Audi A6, potrivit ziartarguneamt.ro. La fata locului, polițiștii…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean roman, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere englezesc fals. In Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de la granita cetateanul roman Florin M., in varsta de 21 de ani,…

- „ Vorbim de eliminarea nevoii de a face deplasari la instituțiile aflate in centrul orașului odata cu reducerea birocrației, prin eliminarea formalitaților inutile, prin depunerea online a declarațiilor și a cererilor, dublata de un transport in comun rapid și confortabil. Taxarea locurilor de parcare…

- Primarul general interimar, Silvia Radu a intreprins o vizita de lucru la Piața de vechituri din strada Tabacaria Veche, in urma unei sesizari facute de un grup de comercianți, care au fost la edil in audiența.

- "Trebuie sa civilizam acest oras, chiar daca va fi nevoie sa o facem cu forta, daca nu avem incotro", a susținut primarul Buzaului, Constantin Toma, cel care a și inițiat proiectul. Mai multe persoane și asociatii de proprietari și-au aratat nemulțumirea, precizeaza HotNews. Sanctiunile vor fi progresive,…

- Un nou scandal pe șantierul de pe strada Visarion Belinski din Capitala. Primarul interimar, Silvia Radu, impreuna cu o comisie, au mers la fata locului sa vada care sunt incalcarile la constructia blocului. Asta dupa ce locatarii din preajma s-au plans de ilegalitati.

- Un tanar in varsta de 17 ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a urcat la volanul unui autoturism, fara a detine permis de conducere. A fost oprit de politie, pe o strada din municipiul Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, sambata, 11 noiembrie, in jurul orei 9.30, politistii rutieri din Alba Iulia…

- Scandalul demiterii vicepreședintelui Marius Gheorghița de la conducerea Consiliului Județean Bacau, prin retragerea sprijinului politic, are și alte explicații decat cele prezentate oficial de deputatul Constantin Avram, președintele ALDE Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea legii care permite trecerea ELCEN la Primaria Capitalei. Mai exact, este vorba despre legea prin care a fost aprobata Ordonantei de urgenta nr. 61/2017, care permite "mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul…

- Cel mai bine platit fotbalist roman este in acest moment albaiulianul Nicușor Stanciu. Potrivit unor informatii oferite de jurnalistii belgieni, mijlocasul ofensiv roman a caștigat in primul sau sezon acolo aproximativ 900.000 de euro. In anii urmatori, salariul sau va fi marit cu fiecare sezon, astfel…

- Laurențiu Reghecampf a pierdut derby-ul cu Al Ain și a coborat pe locul 3 in Emirate. Al Wahda, echipa pregatita de antrenorul roman, a suferit, sambata seara, cea de-a doua infrangere din campionat, 0-1 pe teren propriu. Al Ain s-a impus grație golului marcat de Mohamed Ahmad in minutul 82. Al Wahda…

- Vineri, 4.11.2017, primarul Comunei Valea Viilor, Pinte Ilie Avram, si primarul Satului Plop (Republica Modova), Aurel Guțanu, au semnat un Acord de Infrațire intre cele doua localitați. Read More...

- Ieri, 2 noiembrie 2017, in jurul orei 20.20 politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce desfasurau activitati de patrulare pe strada Traian din comuna Unirea, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere…

- ''Coalizarea mediului de afaceri, a tuturor partenerilor sociali care inteleg gravitatea acestor masuri. Declansam un sir de consultari si in mod evident ca in cadrul acestor discutii vom stabili si un plan de actiune care poate sa includa inclusiv proteste in strada, atacuri la Curtea Constitutionala,…

- Cel putin inca doi ani ar mai trebui statul roman sa le asigure acces la tratament in strainatate ranitilor de la Colectiv. 23 de tineri inca merg in afara pentru interventii, dar timpul pe care il au la dispozitie nu este suficient pentru o recuperare adecvata.

- Marți, 31 octombrie, au fost finalizate lucrarile de inalțare a altor doua treceri de pietoni din Alba Iulia, menite sa sporeasca siguranța persoanelor care traverseaza strada in zonele cu risc ridicat de accidente. Una pe Bulevardul Incoronarii, iar alta pe strada Lalelelor. Primarul municipiului a…

- Celebrul cantareț de muzica populara Benone Sinulescu a avut parte de o experiența pe care nu are cum sa o uite vreodata. Benone Sinulescu, care de cațiva ani s-a mutat la țara , este unul dintre cei mai apreciați și indragiști soliști de muzica populara. Benone Sinulescu, care in trecut a avut ceva…

- In conferința de presa de la inceputul acestei saptamani, primarul Romanului, Lucian Micu, a comentat in legatura cu recenta sentința in procesul sau cu Agenția Naționala de Integritate. Lucian Micu a declarat: „Eu nu am comentat niciodata și nu voi comenta sentințele instanțelor de judecata, chiar…