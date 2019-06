Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Albeni a intrat din nou in atenția prefectului de Gorj, Ciprian Florescu. Corpul de Control al Prefecturii Gorj va efectua o noua verificare la instituția condusa de primarul Ionuț Stan. Salariații Primariei Albeni au sesizat nemulțumiri pe banda rulanta, cel puțin in ultimul an, in legatura…

- Mihaela Machidon este a doua salariata a Primariei Albeni care a ajuns sa iși desfașoare activitatea pe holul instituției, dupa ce biroul i-a fost mutat, pe cand aceasta se afla in concediu, forțat, in afara spațiului de lucru ocupat pana acum cateva zile. Femeia nu are calculator, nu are acces…

- Un consilier local a acuzat faptul ca se intampla mai multe nereguli la club The post PRIMARUL VA TIRMITE CORPUL DE CONTROL LA C.N.S. „CETATE” DEVA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Corpul de Control al Ministrului Mediului ajunge astazi la Buzau pentru a verifica modul in care a fost impușcat ursul care a terorizat in ultimele saptamani locuitorii mai multor sate din zona Colți-Panatau. Decizia a fost luata de ministrul Grațiela Gavrilescu dupa ce joi, in mediul online au aparut…

- Primarul comunei Albeni, Ionut Stan, s-a aflat miercuri, 17 aprilie, in timpul programului de lucru, cu masina institutiei, pe un teren din municipiul Targu Jiu pe care edilul l-ar fi achizitionat recent.

- Dupa ce l-a dat afara din primarie, in luna februarie, pe contabilul instituției Buculea Laviniu Gabriel, primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, a revenit asupra deciziei greșite. Pe 5 aprilie, primarul a dat o noua dispoziție care o revoca pe cea din 13 februarie, edilul stabilind ca il reincadreaza…

- Corpul neinsufletit al studentei din Republica Moldova care a murit in urma unei petreceri dintr-un club din Galati a ajuns acasa.Primarul localitatii Iargara, din raionul Leova, Mutaf Eugeniu Nicolae, a comunicat pentru PUBLIKA.