- Catalin a murit stivit de fiarele mașinii pe care o conducea. Avea 22 de ani, iar prietenii și familia sunt disperați. Nu ințeleg de ce tanarul s-a urcat la volan, deși nu avea permis de conducere. Autoturismul lui a intrat pe contrasens și a fost izbit din plin de un TIR. N-a avut nicio șansa de supraviețuire,…

- Plimbarea prin padure s-a transformat intr-un coșmar! E groaznic peste ce a dat barbatul, printre copaci! Un barbat iși plimba liniștit cainele prin padure, ca in fiecare zi. Devenise un obicei sa-și petreaca ore bune printre copaci, insoțit numai de prietenul lui cel mai bun. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Actrita Nadja Regin, care a aparut in doua filme din seria James Bond, a murit la varsta de 87 de ani, informeaza BBC. Vestea a fost anuntata pe contul oficial de Twitter 007, alaturi de mesajul: "Gandurile noastre sunt alaturi de familia si prietenii ei in acest trist moment".

- Pompierii au intervenit in forța, in aceasta seara, in jurul orei 18,00, cu autospeciala cu scara pe strada Sanatații din municipiul Satu Mare, in urma unei solicitari prin 112. Din primele informații, fiica femeii a sunat la 112, dupa ce femeia nu a mai fost vazuta de joi. Pompierii au intervenit prompt…

- Catalin Botezatu este distrus de durere! Vestea ca Zina Dumitrescu a murit l-a lasat fara cuvinte. In direct la Antena Stars, cunoscutul designer a izbucnit in lacrimi si cu greu si-a adunat vorbele.

- Durere sfașietoare in familia Valentinei Nica, tanara ucisa cu bestialitate de catre fostul iubit. Sicriul cu trupul fetei a fost ridicat ieri de la morga și dus la capela bisericii „Sfantul Gheorghe”, de pe strada Patriei. Mama fetei a leșinat in momentul in care sicriul cu trupul fiicei sale a fost…

- La Sorana, fosta componenta a formatiei A.S.I.A., a facut marturisiri dureroase despre tatal sau, pe care l-a pierdut dupa ce acesta a suferit un infarct in urma cu aproape opt ani. Frumoasa cantareata avea o relatie foarte speciala cu parintele sau. Celebrul medic stomatolog Rachid Mohamad a murit…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cantareața Camelia Argint a murit la varsta de 55 de ani in urma unui infarct. Toți cei care au cunoscut și, mai ales, elevii sai, sunt in stare de șoc.