Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata intr-o conferinta de presa ca este interesat sa mai fie premier al Romaniei dupa alegerile prezidentiale, precizand ca are o experienta care ar fi utila. Intrebat daca ia in calcul sa fie premierul Romaniei din 2020, Calin Popescu-Tariceanu a raspuns: "Sa stiti ca pana ma retrag din politica nu stau sa va spun nu, ma intereseaza. Cred ca am o experienta care ar fi utila, dar sigur ca acest lucru ar trebui sa fie impartasit si de alegatori". Calin Popescu-Tariceanu a participat la o sedinta a femeilor din ALDE organizata in statiunea Paltinis…