Stiri pe aceeasi tema

- "Structura guvernului nu s-a schimbat, in practica. Scrisorile trimise de domnul Calin Popescu Tariceanu domnului presedinte Iohannis si doamnei prim ministru Dancila sunt paradoxale si lipsite de logica, din punctul meu de vedere. Ca sa nu mai adaug ca eu personal cred ca nici domnul presedinte…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri in plenul Senatului ca Teodor Melescanu nu mai este membru al acestui partid, grupul senatorial se desfiinteaza si „se configureaza” un grup mixt. „Urmare a alegerii domnului Melescanu in functia de presedinte al Senatului, in baza deciziei statutare…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, in Senat, ca fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Melescanu, ales presedinte al Senatului, nu mai are calitatea de membru ALDE.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri in plenul Senatului ca Teodor Melescanu nu mai este membru al acestui partid, grupul senatorial se desfiinteaza si "se configureaza" un grup mixt. "Urmare a alegerii domnului Melescanu in functia de presedinte al Senatului, in baza deciziei statutare…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri in plenul Senatului ca Teodor Melescanu nu mai este membru al acestui partid, grupul senatorial se desfiinteaza si "se configureaza" un grup mixt. "Urmare a alegerii domnului Melescanu in functia de presedinte al Senatului, in baza deciziei…

- Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, in turul II al alegerilor din plen. Sustinut de PSD, nu si de ALDE, Melescanu urmeaza sa fie exclus din partid, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Biroul Politic Central al ALDE a adoptat saptamana trecuta, cu o majoritate…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu atrage atentia ca, prin propunerea PSD pentru sefia Senatului, in persoana lui Teodor Melescanu, se produce "o situatie nefireasca", pentru ca ALDE va intra, la vot, cu doi candidati. "Regulamentul spune foarte clar: ca fiecare grup parlamentar in Senat poate sa…

- Calin Popescu Tariceanu s-a aratat surprins, luni, de decizia PSD de a-l propune pe Teodor Melescanu, senator ALDE, pentru sefia Senatului. Daca initial a catalogat informatia drept "un zvon", ulterior, Tariceanu s-a aratat deranjat si a anuntat ca nu comenteaza decat dupa ce Melescanu ii va confirma…