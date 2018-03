Stiri pe aceeasi tema

- Albumul foto Mihai I Amurg Regal, din 27 martie, la chioșcurile de ziare. De 27 martie 2018, la toate punctele de difuzare a presei, puteți achiziționa – impreuna cu ziarul Libertatea – cartea “Mihai I Amurg regal”, care face parte din colecția Regala. Albumul, care costa doar 29.99 lei, conține 170…

- O astfel de decizie, cu siguranta „inedita” in Brazilia, nu este una extraordinara pentru muzeele din America de Nord sau Europa, s-a aparat MAM, unul dintre cele mai importante muzee braziliene, creat in 1948 si gestionat de catre o organizatie privata nonprofit. Muzeul spera sa obtina 25…

- Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit ESA."Cu trei-patru zile inainte putem afla ziua exacta si, in aceiasi zi, putem determina momentul exact intr-un interval de cateva ore", a declarat…

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook – aflata in centrul unei adevarate furtuni – ca vor sa arunce vina pe el, relateaza AFP. ”Noi credeam ca facem ceva…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct…

- Larry Page, cofondator al Google alaturi de Sergei Brin, testeaza taxiuri zburatoare autonome in Noua Zeelanda. Una dintre companiile inființate de catre el, Kitty Hawk, a primit unda verde din partea autoritaților. Teste incepusera inca din luna octombrie, potrivit New York Times , cand locuitorii…

- Un tânar de 24 de ani a murit la volan în noaptea de duminica spre luni, 12 martie, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, a lovit un copac și s-a rasturnat de mai multe ori pe câmp cu autoturismul. Barbatul era șofer de TIR experimentat, facând curse în toata Europa.…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- Airbus A380 este considerata cea mai mare aeronava de pasageri din lume, care este capabila sa efectueze zboruri fara escale pe o distanța de peste 15 mii de kilometri, cu o capacitate de 853 de pasageri la bord, menționeaza RIA Novosti. Urmariți acest filmuleț cum a decurs aterizarea aeronavei A380-800…

- Un transportator de avioane americane care a fost scufundat in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial a fost gasit, dupa 76 de ani, in largul coastei Australiei. USS Lexington a fost localizat la o adincime de aproximativ 3 kilometri in Marea Coralilor, la aproximativ 800 de kilometri de coasta de…

- In urma discuțiilor care au avut loc la Arad, in perioada 1- 3 martie, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca și președintele districtului Tubingen din Germania, Joachim Walter, au semnat o declarație de intenție privind incheierea unui parteneriat intre cele doua regiuni. Intenția de…

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane ...

- Cu o infrastructura uzata, trenurile din Romania fac o vesnicie pana la destinație. Avem cea mai mica viteza medie din Europa, dar autoritatile se cearta cu constructorii pentru ca nu termina la timp lucrarile de modernizare.

- O pasagera care a țipat și a jignit o femeie pentru ca fiul ei plangea, intr-un avion al companiei aeriene Delta, la inceputul acestei luni, a fost concediata de la postul sau din guvern din statul New York, in urma incidentului.

- Scene șocante la bordul unui avion, care facea cursa din Germania spre New York.Timp de opt ore, pasagerii au fost forțați sa asculte țipetele unui copil de trei ani, care nu a putut fi liniștit pentru nimic in lume.

- Asa cum sugereaza noile cercetari, parintii care doresc ca copiii lor sa faca o frumoasa cariera in viitor, ar trebui sa inceapa cu alegerea unui nume foarte simplu pentru copil. Un studiu realizat de profesorii de la Universitatea din Melbourne și Universitatea din New York, a relevat ca persoanele…

- Emirates Airlines va cumpara de la Airbus 36 de avioane A 380, un contract de 16 miliarde de dolari care inseamna o gura de aer proaspat pentru viitorul celei mai mari aeronave de pasageri din lume, la nici o luna dupa ce compania a anuntat ca s-ar putea sa opreasca programul A 380 daca Emirates […]…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Bursele europene au pus miercuri capat unui sir de sapte zile consecutive de pierderi, investitorii fiind incurajati de revenirea bursei de pe Wall Street si diminuarea volatilitatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Toate sectoarele din Europa au revenit în teritoriul pozitiv, ceea ce…

- Aur, argint si bronz: in ordinea numerelor de pe tricou, cele trei metropole au fost cele mai ambuteiate orase in 2017, potrivit unui studiu publicat de cabinetul Inrix, specializat in automobile conectate. Bucurestiul este orasul cu cel mai aglomerat trafic din Europa. Haideti, doamna primar general,…

- Peste o saptamana timișorenii sunt invitați sa cunoasca detaliat programul pentru anul in curs al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. ”Veniti sa cunoasteti Timișoara 2021, sa va spunem cum lucram, transparent, deschis si onest si sa gasiti oportunitati de colaborare si implicare. Marti,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Consiliul de Administratie al grupului francez de utilitati Engie a recomandat patru candidati pentru a prezida institutia, inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al...

- Starbucks Corp, cel mai mare lant de cafenele din lume, a inceput vineri recrutarea unui numar de 150 de persoane pentru prima sa unitate din Italia, la Milano, transmite Reuters. Cafeneaua va fi deschisă într-o clădire istorică spaţioasă, care a fost înainte oficiu…

- Compania aviatica United Airlines i-a interzis unei pasagere sa intre in avion impreuna cu paunul sau. Femeia care urma sa zboare de la New-York la Los Angeles a incercat sa convinga compania ca are nevoie de paun pentru susținere emoționala, așa ca paunul trebuie sa zboare gratuit impreuna cu ea. Deși…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 13.00, președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, va oferi profesorului Marco Lucchesi, președinte al Academiei Braziliene de Litere, o Distincție de Onoare pentru excepționala activitate de promovare a culturii romane pe meridianele lumii. Evenimentul…

- Un nou record a fost stabilit in industria aeriana: un zbor de la New York, la Londra, operat de compania low-cost Norwegian, a durat doar cinci ore.Aeronava Boeing 787-0 a ajuns la o viteza maxima de 776 mile/ora.

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Savanții de la Institutul Medical de Microbiologie de la Universitatea din Zurich au descoperit o forma de tuberculoza „multirezistenta” la imigranți de origine africana, informeaza prestigiosul site medical EurekAlert.

- E foarte greu de facut un rezumat al studiilor si specializarilor pe care Maria Bostenaru Dan le-a obtinut, in ultimul deceniu, la universitati de top din Europa. M-am uitat cu atentie pe profilul ei de Linkedin si am incercat sa fac un rezumat al studiilor si specializarilor, dar nu am reusit. Daca…

- De mii de ani condimentele sunt folosite nu doar pentru a aroma mancarea, ci pentru proprietatile lor medicinale. Cercetatorii incearca astazi sa descopere toate beneficiile si studiaza fiecare condiment in parte. S-a descoperit ca unele dintre ele pot atenua de la dureri de cap la indigestii sau…

- Prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani va avea loc luna aceasta pe data de 31 ianuarie și va fi vazuta puțin și din Romania, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va avea loc…

- Directorul de concept al companiei, Sufian Khawaja, spune: "Privind dincolo de diamante, atunci cand dezvoltam cartea de vizita Signature, am petrecut mai mult de șase luni in cautarea materialului perfect. Am testat rezistența la zgarieturi a materialului, cat de mult cantareste, cum arata și se simțea…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca in 2017 livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg. Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander…

- Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat ca anul viitor grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte spre Europa cel putin 180 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record…

- Potrivit specialistului in microbiologie de la Universitatea din New York, Philip Tierno, citat de Business Insider, organismele microscopice din lenjeria de pat ne pot imbolnavi. Pentru a evita acest lucru, expertul recomanda spalarea lenjeriei de pat o data pe saptamana, scrie Rfi. Oamenii produc…