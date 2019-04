Circulatia este ingreunata pe DN 1 din cauza ploii torentiale care reduce vizibilitatea, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.



Cele mai mari probleme se inregistreaza in zona Pucheni - Barcanesti, soferii fiind sfatuiti sa circule cu viteza redusa sau sa astepte in afara carosabilului cu luminile de intalnire si avariile pornite.



Potrivit IPJ Prahova, precipitatii abundente se inregistreaza si in zona montana a judetului, traficul rutier fiind ingreunat atat pe DN 1, cat si pe DN 1A.