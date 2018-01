Povestea unui business pornit de la zero: Cristian Nicola, tanarul care a renuntat la o cariera in banking pentru a face evaluari

Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Proleasing Motors iși consolideaza astfel poziția de lider regional in segmentul vanzarilor auto si operatiunilor aftersales. Numarul de angajați al companiei crește la 148 de persoane, dintre care 109 opereaza in zona de aftersales. Reprezentanții Grupului estimeaza investiții de peste 100.000 de euro,…

- Noul Ford „made in Romania” este un SUV de clasa B care poate fi comandat și cu tracțiune integrala. Mult evoluat fața de varianta anterioara, EcoSport are o ținuta de drum laudabila, insa ascunde și ciudațenii mai greu de ințeles.

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- Bertrand Dumazy nu este doar CEO-ul unei companii de 20 de miliarde de euro, dar este si un lider atipic, dupa cum spune chiar el, cu principii de management pe care le-a invatat lucrand efectiv cu oamenii si mai putin inspirate din cursurile pe care le-a absolvit la Harvard. Francezul Bertrand Dumazy…

- Florica Bagdasar (foto: www.adevarul.ro) Saul Bellow a scris romanul „December’s Dean” in 1982 (tradus in romanește – „Iarna a Decanului” – in 2005) si descrie lugubra sa vizita intr-un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Astra Giurgiu a caștigat primul amical al iernii, 2-0 cu Karmiotissa, dupa o evoluție excelenta a lui Florentin Matei, care a deschis scorul din lovitura libera. Matei a vorbit despre revenirea in fotbalul romanesc, dar și despre așteptarile pe care le are alaturi de Astra. "Mi-am dorit foarte mult…

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Business-ul în România e ca un joc de noroc. Câstigi o nimica toata, dar ramâi cu datorii pe viata. Este descrierea perfecta pentru multe dintre firmele mici din România.

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- Simona Halep nu mai are contract cu Adidas, dupa o colaborare de patru ani. Nemtii nu au spus de ce au renuntat la colaborarea cu sportiva din România, care este acum numarul 1 în lume. Unele voci spun ca românca ar urma sa semneze…

- Echilibrul pare sa fi fost cuvantul de ordine in viața Oanei Roman in anul trecut. Deși ii merge bine pe plan profesional, fiica lui Petre Roman vrea sa iși indeplineasca un vis și anume de a avea propria locuința in sudul Franței, unde planuiește sa se mute la un moment dat. Oana Roman iși dorește…

- Nadine a facut martuisiri neștiute despre viața sa. Ea a povestit cum a reușit sa renunțe la fumat și la alcool. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior,…

- Ajunsa pe o functie de management, la scurt timp dupa terminarea facultatii, Claudia Abrudan a simtit ca este timpul sa faca o schimbare. A parasit job-ul bine platit pentru unul de femeie de serviciu pe un vas de croaziera. In opt ani, a urcat treapta cu treapta, pentru ca in final sa ocupe o pozitie…

- A decis sa dezvaluie ceea ce stia autoritatilor, sperand ca asta ii va aduce imunitate si va ajuta la disparitia asa-numitului „secret bancar elvetian”; nu a fost insa asa, pentru ca Birkenfeld a ajuns sa fie singurul trimis la puscarie la capatul unui proces care viza fraude de miliarde de dolari.…

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente. Potrivit sondajului,…

- Procurorul - sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit intr-un interviu pentru ziarul Libertatea despre efectele pe care modificarile propuse la Legile Justitiei le vor avea asupra sistemului judiciar din Romania. Sefa procurorilor anticoruptie a dezvaluit, insa, si ce planuri are dupa finalizarea…

- Vedeta TV are o silueta de invidiat, chiar daca a nascut in urma cu doar cinci luni. Motivul pentru care Ilinca Vandici nu s-a ingrașat in perioada sarcinii și nici dupa, are legatura cu pregatirea pe care a facut-o, inainte. Ilinca Vandici s-a numarat printre puținele vedete care și-au revenit imediat…

- Anul 2018 va aduce chirii mai echilibrate pentru birourile noi din polii de business ai Capitalei, acolo unde se concentreaza cele mai multe cladiri noi de birouri, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis miercuri AGERPRES. Daca in urma cu cinci ani, chiriile…

- A venit in Romania in urma cu 34 de ani pentru a studia medicina. Nawaf Salameh a renunțat la visul de a deveni regizor de film in Italia sau SUA, dar a creat, pe plan local, un business de premiu Oscar.

- Patinatoarea Amanda Stan se antreneaza in Canada, dar reprezinta Romania. Povestea campioanei din Buzau. La varsta de 16 ani, Amanda Stan s-a nascut, locuiește și se antreneaza peste Ocean, dar a ales sa concureze pentru Romania de dragul țarii in care s-au nascut parinții ei, scrie informatiabuzaului.ro…

- Totul pentru ca guvernul sa poata ma­jora salariile, mentinandu-se in aceeasi vreme in tinta de deficit bugetar de 3% din PIB. Doar ca proiectul legii bugetului pe 2018 nu prevede taieri de cheltuieli de bunuri si servicii, care sunt cu 400 mil. lei peste cele de anul trecut – pana la 39,9 mld.…

- Stresul si oboseala sunt doua dintre cele mai comune probleme ale angajatilor romani, dar si ale managerilor si antreprenorilor din Romania. Simona Nicolaescu, coach si antreprenor in HR, a simtit aceste probleme pe propria-i piele si, dupa o serie de experiente-revelatie care i-au rezolvat…

- A parasit o cariera în lumina reflectoarelor si a pornit pe drumul antreprenoriatului mai mult în joaca, dar pas cu pas a construit unul dintre cele mai populare branduri autohtone de bijuterii.

- Previziuni sumbre pentru 2018! Guvernul, pentru a sustine majorarile salariale, va sacrifica, din nou, investitiile. Si asta, din pacate, nu este singura veste proasta! Nu vor ajunge banii nici dupa ce se taie investitiile si va fi nevoie de majorari de taxe, sustine presedintele CFA Romania, Adrian…

- Ca și in cei 26 de ani de cariera, Catalina Ponor, tripla campioana olimpica, cu 5 medalii la Jocuri, tot atatea la Mondiale și 13 medalii la Europene, a cucerit și la concursul de retragere, sambata, la ''Abierto Mexicano de Gimnasia'', desfașurat la Ciudad de Mexico, in sala Juan de la Barrera'',…

- Catalina Ponor si Vlad Cotuna au reprezentat Romania la cea de-a saptea editie a concursului din Mexic, insa emotiile si lacrimile i-au apartinut doar Catalinei, care a performat pentru ultima data in cariera. Ea a incheiat concursul cu medalia de argint (40.300 puncte), iar pe podium au mai…

- Catalina Ponor iși incheie in acest week-end cariera, la 11.000 de kilometri de Romania. In Mexico City, in sala "Juan de la Barrera", Catalina Ponor va incheia o poveste. Una care a inceput pe cand avea doar patru ani și a pașit intr-o sala de gimanstica. ...

- Actrița Stela Popescu a murit astazi, cu o luna inainte de a implini 82 de ani. A fost una dintre cele mai indragite actrițe din Romania. Cu o cariera de șase decenii, a devenit cunoscuta datorita rolurilor memorabile din filme și piese de teatru.

- President Klaus Iohannis said on Wednesday evening in Ploiesti that business people are scared the most by unpredictable tax legislation and bribes, pointing out that Romania is a good location for investors. "We have had quite lively discussions on the so-called tax revolution in recent weeks. Such…

- Iese la iveala cel mai mare secret al atacantului de la FCSB. Inter Milano a renuntat la Denis Alibec dupa ce a fost depistat cu unele probleme, in urma unui control la care a fost supus alaturi de mai multi colegi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- Platforma Facebook Marketplace este acum disponibila si in Romania. Dezvoltata ca o alternativa a website-urilor specializate, platforma este deja functionala in 25 de tari din intreaga lume si se adreseaza utilizatorilor obisnuiti sau afacerilor mici. Peste 550 de milioane de oameni din intreaga lume…

- Constantin Budescu, mijlocașul celor de la FCSB, a dezvaluit ce fotbalist și-ar fi dorit sa ii fie coechipier, care a fost cel mai greu moment din cariera sa și ce alt sport și-ar fi dorit sa practice in afara fotbalului. FRF, negocieri SECRETE cu un antrenor strain de top pentru postul de…

- Astazi, 7 noiembrie, oameni de afaceri și specialiști in tehnologie din Romania și nu numai, s-au intalnit la Teatrul Național București, la cea de-a cincea ediția a Microsoft Summit, cel mai mare eveniment de business și tehnologie din

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat vineri, 3 noiembrie, la „Topul National al Firmelor Private din Romania”, ca trebuie sa fie ingrijorator pentru autoritatile de la Bucuresti faptul ca Republica Moldova se afla in fata Romaniei in ceea ce priveste climatul de business. Diplomatul…

- România are sansa sa-si consolideze cresterea performantei economice daca la nivelul fiecarei companii este integrata tehnologia si solutiile digitale. Numai ca investitiile în tehnologie si implementarea solutiilor digitale sunt decise de managementul fiecarei companii. Asa ca am întrebat…

- Din 29 octombrie 2017, Lufthansa a deschis doua rute noi spre Romania. Zboruri zilnice pe rutele Timișoara – Frankfurt și Cluj-Napoca – Frankfurt! In cel de-al 50-lea an de prezența in Romania, Lufthansa a adaugat programului sau de zboruri inca doua rute noi. Din 29 octombrie 2017, Lufthansa are zboruri…

- Compania bacauana Dedeman SRL se afla in plutonul companiilor care conduc cateva topuri menționate in studiul True Leaders, realizate de ICAP Romania. Saptamana trecuta, a avut loc festivitatea TRUE LEADERS AWARDS, de premiere a celor mai sanatoase... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consilierul de stat in cadrul Administrației Prezidențiale Diana Loreta Paun a declarat marți ca lipsa respectului fața de profesia medicala contribuie la degradarea statutului angajaților din domeniu, dar și a actului medical, intrucat succesul tratamentului depinde și de buna comunicare dintre…

- Maria Ortansa Ionescu a fost una dintre cele mai apreciate mezzosoprane din prima jumatate a secolului XX. Arhivistul argesean Aurel Radu a strans mai multe informatii pe blogul Istorie Locala legat de cariera si viata apreciatei artiste.

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate si complexe artiste din Romania care ne-a cucerit cu hiturile “Visele”, “Ce s-a intamplat cu noi”, si nu numai, a lansat aseara la Hard Rock Cafe, primul material discografic din cariera sa, “Despre el”. Albumul “Despre el” se gaseste aici: https://geo.itunes.apple.com/us/album/id1297794881?at=1l3v9Tx&app=itunes…