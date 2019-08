Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Tonel Pop a anuntat miercuri ca anchetatorii au gasit un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dinca a sunat familia Luizei, dupa disparitia fetei, informeaza AGERPRES . “Informaticienii desfasoara la fata locului expertiza informatica. A fost gasit si se expertizeaza, respectiv se copiaza…

- DIICOT nu a expertizat mașina barbatului care l-a plimbat pe Gheorghe Dinca prin oraș sa iși ia propria mașina lasata in parcarea unui hotel dupa rapirea Alexandrei.Citește și: Jos PALARIA! Polițiștii din București au SALVAT o fata in situația Alexandrei in doar cateva ore Barbatul…

- Acuzațiile lui Gheorghe Dinca la adresa oamenilor legii NU se confirma. Dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, Gheorghe Dinca a acuzat ca a fost batut de oamenii legii in casa sa, la operațiunea de descindere. Dinca susținea ca are dureri de splina și de coaste,…

- Este haos la Caracal dupa ce anchetatorii au primit o pista noua in cazul crimelor de la Caracal. Polițiștii au primit o informație ca Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani care a sunat saptamana trecuta la 112 pentru a anunța ca a fost rapita, ar fi in viața, sechestrata in podul unei case. Astfel,…

- Gheorghe Dinca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sambata, prin decizia magistratilor Tribunalului Dolj. Imediat dupa ce magistratii Tribunalului Dolj au decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, acesta a depus contestatie, potrivit Mediafax. Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna…

- Ziarul Unirea De ce nu au putut gasi mai repede polițiștii casa criminalului de la Caracal. Ce spun ca i-a ”indus in eroare” De ce nu au putut gasi mai repede polițiștii casa criminalului de la Caracal. Ce spun ca i-a ”indus in eroare” Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a facut o serie de…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, le-a marturisit anchetatorilor ce a facut cand a surprins-o pe Alexandra Macesanu vorbind la telefon cu politistii, care o sunasera in urma apelului ei la 112.

- Trupul Luizei, fata disparuta in luna aprilie, ar fi fost incendiata și apoi aruncata in Olt de criminalul din Caracal, susțin surse din ancheta. Cel putin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare citate de Mediafax. Sursele citate au…