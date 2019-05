F. T. Poliția prahoveana a tras linie și a adunat numarul autovehiculelor destinate transportului public de persoane (cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri) controlate, precum și al celor destinate transportului de marfa, cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Astfel, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, in perioada 13 – 20 mai a.c., au fost verificate 1.143 de autovehicule de transport – dintre care 1.097 inmatriculate in Romania și 46 inmatriculate in alte state -, fiind aplicate 301 sancțiuni contravenționale, in valoare…