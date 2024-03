Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii dambovițeni au depistat astazi, 22 martie a.c., in apropierea unui centru comercial din Targoviște, o femeie care pretindea ca este surdomuta și solicita bani trecatorilor, sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, aflat …

- Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița vor asigura masurile de ordine publica, joi, 21 martie a.c., incepand cu ora 18:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște la partida internaționala de fotbal din cadrul ELITE LEAGUE U20,…

- Joi, 21 martie, Romania U20 intalnește reprezentanta similara a Italiei, iar marți, 26 martie, va intalni Polonia. Ambele partide sunt organizate de FRF, de la ora 18:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Targoviște. Jocurile sunt ultimele din actualul sezon al Elite League U20. Curelea nu a gasit niciun…

- Jandarmii dambovițeni au depistat in zona unui centru comercial din Targoviște, doi barbați care abordau trecatorii și le solicitau diverse sume de bani sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, aflat in misiune in zona centrala…

- Jandarmii dambovițeni au depistat vineri, 8 martie a.c., in zona unui centru comercial din Targoviște, doi barbați care abordau trecatorii și le solicitau diverse sume de bani sub pretextul ca lucreaza la o fundație de caritate. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, aflat …

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat pe o strada din localitatea Ghirdoveni, un barbat in varsta de 40 ani, care comercializa ilegal pește din portbagajul autoturismului. Jandarmii au confiscat cantitatea de 85 kg de pește, din speciile crap, caras și chefal,…

- Romania U20 mai are de așteptat pana va disputa primele meciuri din 2024. Selecționata pregatita de Costin Curelea (39 de ani) va juca cu Italia și Polonia pe 21, respectiv 26 martie. FRF a anunțat astazi stadionul pe care vor evolua „tricolorii” mici. Partidele cu Italia și Polonia din Elite League…

- In perioada 18 – 20. 01.2024, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare cu sprijinul colegilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj Napocaau asigurat masuri de ordine și siguranța publica la manifestarilede protest ale fermierilor și transportatorilor din județul Satu…