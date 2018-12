Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au deschis o ancheta in cazul a cinci politisti acuzati ca au format o celula de extrema dreapta care a facut schimb de fotografii cu Hitler si cruci gamate, printr-un grup de WhatsApp, si a amenintat o avocata de origine turca, transmite AFP, citand cotidianul Frankfurter Neue…

- Politia a investigat peste 100 de cazuri de ace de cusut gasite in capsuni, situatii care au obligat fermierii sa arunce fructele la gunoi pe fondul prabusirii cererii, ceea ce ridica semne de intrebare asupra unui sector evaluat la 116 milioane de dolari.

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei în gara din Koln, în urma unui asalt în timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters. „Suspectul…

- Un grup de zece romani au incercat, joi, sa treaca granita dintre Canada si Statele Unite. Romanii au fost arestati de catre autoritatile americane. Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia…

- Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia Associated Press si publicatia Montreal Gazette.Politia de Frontiera din SUA a identificat doua femei si doi copii care traversau ilegal…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia, relateaza…

- Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia Associated Press si publicatia Montreal Gazette. Politia de Frontiera din Statele Unite a depistat marti doua femei si doi copii care traversau…

- Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia Associated Press si publicatia Montreal Gazette. Politia de Frontiera din Statele Unite a depistat marti doua femei si doi copii care traversau ilegal…