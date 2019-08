Poliţia germană a descoperit un bărbat de 66 de ani care şofa de aproape 10 ani fără permis de conducere Politia de frontiera bavareza a descoperit un german in varsta de 66 de ani care sofa de aproape un deceniu fara permis de conducere, relateaza duminica dpa.



Ofiterii au oprit masina barbatului sambata, langa Neuburg am Inn, la granita cu Austria, ca parte a controalelor obisnuite la frontiera.



Politistii au devenit banuitori in momentul in care barbatul nu a putut prezenta permisul de conducere.



Politia a anuntat ca barbatul care locuieste in landul german Baden-Wuerttemberg si-a pierdut permisul in urma cu aproape 10 ani dupa ce a condus sub influenta bauturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

