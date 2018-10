Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații va organiza duminica, 18 noiembrie, concursul de rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, examenul avand loc in centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. Ministerul Sanatații va publica pe site-ul oficial www.rezidențiat.ro…

- Un numar de 256 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virusul West Nile si 36 de decese au fost inregistrate pana in prezent, conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si preluate de Agerpres.…

- Cel puțin 12 spitale din Romania nu fac deloc, in acest moment, avorturi la cererea pacientelor, ci doar avorturi terapeutice, considerate urgențe medicale. In alte spitale, o parte dintre medicii ginecologi refuza sa ofere acest serviciu, dar au colegi care fac intreruperi de sarcina, in același spital.…

- E.S. doamnei Viorica Dancila – prim-ministru E.D. doamnei Carmen Dan – ministru de interneIn condițiile in care Guvernul Romaniei, Ministerul de Interne, nu inteleg gravitatea consumului de drogruri și nu vor lua masuri de reorganizare a Agenției Naționale Antidrog, nu vor consolida…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a confirmat alte 80 de cazuri noi de rujeola in ultima saptamana, cele mai multe fiind raportate in județul Prahova. Potrivit CNSCBT, in perioada 10-14 septembrie, au fost raportate inca 80 de cazuri nou confirmate in 9 judete…

- Derby-ul etapei a 8-a a Ligii 1 Betano dintre FCSB si CFR va avea loc, duminica, 16 septembrie, de la ora 21.00, scrie Mediafax.Iata programul complet al etapei a 8-a, meciurile urmand a fi televizate de Digi Sport, Telekom Sport si Look TV: Vineri, 14 septembrieOra 18.00 Concordia…

- Elevii romani continua seria performanțelor obținand rezultate foarte bune la consursurile internaționale desfașurate in aceasta vacanța. La Olimpiada de Informatica a Europei Centrale, din Polonia, lotul Romaniei a obținut patru medalii, doua de aur și doua de argint. La Olimpiada Internationala de…