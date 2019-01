Plachie de novac Ingrediente Plachie de novac 3 medalioane de novac

6 rosii sau 500 gr

6 cepe potrivite

200 ml suc de rosii

200 ml vin alb

100 ml ulei

100 gr faina

2 ardei grasi rosii

patrunjel verde

sare,piper

3 foi de dafin Mod de preparare Plachie de novac Curatam, spalam si taiem julienne ceapa si ardeii. Punem ceapa la calit la foc domol pana se inmoaie bine. Curatam si uscam cu un prosop absorbant de bucatarie pestele. Saram si piperam rondelele de peste, apoi le tavalim prin faina. Incingem uleiul si prajim pestele pe ambele parti pana se rumenesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

