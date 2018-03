Stiri pe aceeasi tema

- Romania 100, celebrata printr-o expoziție gastronomica inedita O noua etapa a Festivalului – Concurs ”Lada cu zestre” va avea loc sambata, 17 martie 2018, la Dumbravița și duminica, 18 martie 2018, la Gataia, incepand cu ora 14: 00. Localitați care concureaza in secțiunea Zestrea Timișului vor aduce…

- O femeie de 65 de ani, care a cazuta intr-o gura de canalizare a fost salvata de salvatori. Incidentul a avut loc, ieri, pe strada Ialoveni din Chișinau.Femeia a ieșit din casa sa arunce gunoiul și din neatenție a pașit intr-o gura de canalizare deschisa.

- Politistii din Chisinau au identificat cine este femeia ucisa recent in Capitala, al carei corp dezmembrat a fost gasit marti, 13 martie, intr-o geanta aruncata in tomberonul de gunoi al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.

- Primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat de prima instanta la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru de spalare de bani si escrocherie in proportii deosebit de mari, respinge informatiile publicate de mai multe institutii de presa de la Chisinau ca ar fi decis sa candideze pentru alegerile anticipate…

- Consilierii Partidului Socialistilor din Consiliul municipal Chisinau solicita ca lucrarile de reparatie a drumurilor din Capitala sa inceapa in mod urgent, astfel incat, pana la sarbatorile de Pasti, pe strazi sa nu mai fie gauri.

- Comisia Electorala Centrala de la Chisinau anunta, miine, data alegerilor locale anticipate in cele doua mari municipii din Republica Moldova – Chisinau si Balti. Unele partide politice si-au anuntat deja candidatul sau pozitia fata de scrutinul din Capitala, iar acest test electoral este privit ca…

- Sfarșitul de saptamana aduce un aer de primavara presarat cu zambete de fete și miros de flori. Doamnele și domnișoarele sunt invitate la dans in tot felul de locuri din Capitala, iar cele mici sunt așteptate la un “Atelier de Pisici”.

- Oamenii legii au retinut doi barbati cu varstele de 22 ani si, respectiv, 32 ani si o femeie de 36 ani, toti locuitori ai Capitalei, suspectati de savarsirea unui furt dintr-o ghereta situata pe strada N. Dimo, dupa care acestia au incendiat magazinul specializat in vanzarea produselor cosmetice si…

- Partidul Acțiune și Solidaritate acuza Partidul Democrat ca ar vrea sa susțina candidatura socialiștilor la alegerile locale din Chișinau, chiar daca au afirmat ca vor susține un candidat pro-UE.

- Oamenii legii au identificat persoana care a sunat la poliție, anunțand ca intr-un parc de troleibuze din capitala se afla o bomba. Este vorba de un barbat in varsta de 30 de ani din Chișinau.

- Un barbat de 31 de ani din Chisinau a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul noua a unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia s-a intamplat in seara de duminica, 4 martie, in jurul orei 22.00.

- Explozie de emotii la Circul din Chisinau, unde a inceput stagiunea de primavara. Toata luna martie, pe arena mica, spectatorii vor avea parte de un show de exceptie cu gimnasti, clovni si dresori.Arena mica a circului din Capitala a prins astazi culoare.

- Pentru o femeie din Chisinau primavara a inceput altfel. Indignata de cele intamplate aceasta a cerut ajutorul internautilor pentru a gasi o soferita care i-a avariat automobilul si aceasta a fost deja identificata.

- Ca urma a conditiilor meteo din ultimele zile, dar si prognoza meteorologilor care anunta ninsori si temperaturi scazute in continuare, primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a convocat in aceasta dimineata comandamentul de iarna. La sedinta au participat pretorii de sector…

- Reprezentanți ai 11 parlamente, inclusiv șase președinți de legislativ și-au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2…

- Invata tehnici de lupta care-i vor scoate basma curata din orice incurcatura. Este vorba despre un grup de elevi de la mai multe licee din Chisinau care sunt antrenati gratis de cei mai buni specialisti ai Brigazii cu destinatie speciala "Fulger".

- Cu ocazia zilei de Sfantul Valentin, Smiley și-a bucurat fanii din Moldova cu doua concerte incendiare. Astazi, interpretul roman a postat pe pagina sa de facebook un videoclip cu vizita sa in Chișinau

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela. In prezent fetița de doar trei saptamani este internata la Spitalul numarul 1 din Capitala și se afla in afara…

- Ofițerii Secției investigare fraude economice a Inspectoratului sectorului Rașcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, de comun cu angajații Agenției naționale pentru siguranța alimentelor, au efectuat, controale inopinate la 11 agenți economici și doua

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Icoana si particele din moastele Sfintei Matrona din Moscova vor fi aduse astazi la Catedrala Mitropolitana „Nasterea Domnului” din Capitala. Cuvioasa este renumita pentru pacea si bunastarea pe care o raspindeste in casele credinciosilor. Sfinta s-a nascut in anul 1881 in regiunea Tula, din Imperiul…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca sambata, 17 februarie 2018, intre orele 07:00-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada 31 August, 1989, in perimetrul strada Tighina – strada Ismail, in legatura cu executarea lucrarilor de taiere și toaletare a copacilor.

- Localurile din Chisinau au fost pline pana la refuz, azi-noaptea, de tinerii care au venit sa sarbatoreasca Ziua Indragostitilor. Pentru a crea o atmosfera și mai romantica, cluburile au fost decorate cu inimioare și baloane colorate.

- Pana pe 29 decembrie este suspendat traficul rutier pe mai multe portiuni de drum din Capitala, in legatura cu efectuarea unor lucrari de pozare a canalizarii. Despre aceasta informeaza Inspectoratul National de Patrulare (INP), citat de IPN.

- Un caine de expozitie a fost sfasiat de un Amstaff lasat liber, luni seara (12 februarie), pe un bulevard aglomerat din Bucuresti. Totul s-a intamplat sub privirile neputincioase ale stapanei sale.

- O femeie din Capitala isi risca viata. Aceasta a iesit sa spele geamul de la inaltime, aflanu-se la etajul cinci al unui bloc de locuit din Chisinau.Imaginile video nu mai au nevoie de comentraii.

- Doi medici si un farmacist au fost plasati in arest preventiv pentru 30 de zile in izolator. Judecatorii urmeaza sa decida soarta altor doua persoane figurante in dosarul schemei ilegale de vinzare a medicamentelor. Un medic din Edinet si o farmacista din Chisinau vor sta 30 de zile in izolator de detentie.…

- In perioada 4 - 9 Ianuarie curent, mai mulți reprezentanți ai Poliției Naționale, in frunte cu șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au intreprins o vizita de lucru in diverse instituții de invațamant de tip școlar și Administrațiile Publice Locale și Poliție din orașele Bolzano și Bressanone, situate…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Sfantul Gheorghe, in perimetrul strazilor Alexandru Hajdeu – Alexandru cel Bun, pe data de 10 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.

- Primarul general interimar de Chisinau, Silvia Radu, s-a intalnit sambata, 3 februarie, cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, care se afla intr-o vizita in Republicii Moldova. Discutiile dintre cei doi primaru s-au axat pe aspecte ce tin de aprofundarea colaborarii bilaterale, schimb de experienta…

- Atunci cind e vorba de gasirea unui loc de parcare in Chișinau, șoferii recurg la orice șiretlic. Astfel, intr-un grup de pe o rețea de socializare unii internauți au dat citeva exemple de parcare neregulamentara a mașinii.

- A mers sa-si repare masina la un service auto din Chisinau, iar cand a luat-o, a depistat ca automobilul are mai multe defectiuni. Un sofer din capitala se plange ca dupa ce si-a preluat autovehiculul de la reparatie s-a pomenit cu un prejudiciu inzecit.

- Pina la acest moment au fost inregistrate accidente rutiere in urmatoarele zone ale capitalei: str. Petricani 21 - aici partea carosabila este blocata, din cauza accidentului; intersecția strazilor: T. Vladimirescu – D. Rișcanu; Calea Ieșilor, intrare in Chișinau. Despre acesta au a fost informate serviciile abilitate.…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment sunt inregistrate accidente rutiere:Petricani 21, partea carosabila blocata din cauza accidentului;intersecția strazilor: T.Vladimirescu – D.Rișcanu;Calea Ieșilor, intrare in municipiul Chișinau.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, a expediat in instanta de judecata cauza penala de invinuire a directorului unui Gimnaziul-Internat din municipiul Chisinau si a complicelui acestuia, a unui om de afaceri din municipiul Chisinau, de

- Reprezentanti ai municipalitatii iesene si cei ai Academiei Romane au semnat marti, la Bucuresti, un acord de parteneriat institutional, in vederea realizarii unor proiecte comune, prilejuite de marcarea Centenarului Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru…

- Au urcat pe bicilete și au imparțit daruri familiilor cu multi copii, dar si celor nu se pot bucura pe deplin de sarbatori. Membrii Clubului Cicliștilor din Moldova au adus spiritul Craciunului in casele mai multor oameni din Capitala.

- Comercianții de produse pirotehnice pe strazi, dar și in piețele din Chișinau, au fost luați la puricat de catre polițiștii din Capitala. In acest context contravenienții urmeaza a fi identificați și sancționați cu amenzi in marime de la 2 500 lei pina la 7 500 lei, cu ridicarea produselor pirotehnice. …

- Clipe emotionante pentru o tinara din capitala! Iubitul acesteia a profitat de atmosfera de vis de la Tirgul de Craciun din Chisinau si a decis sa-si ceara de nevasta aleasa inimii in fața sutelor de oameni. Iar pentru ca momentul sa fie unul inedit, tinarul indragostit a fost susținut de o fanfara…

- Pe parcursul saptaminii curente, Intreprinderea Municipala Regia „Exdrupo” a efectuat lucrari de reparatie curenta a stradelei Studentilor, 12. Astfel, au fost reabilitati 35 metri patrati de asfalt, au fost instalate cinci borduri si ridicate la cota doua guri de canalizare. Lucrarile au fost executate…

- Un barbat in virsta de 47 de ani a vrut sa-si puna capat zilelor in centrul capitalei. Acesta s-a stropit cu benzina in Piata Marii Adunari Nationale si a incercat sa-si dea foc, insa a fost oprit de carabinierii care patruleaza zona. Potrivit politiei, barbatul avea un comportament neadecvat si a fost…

- Marți, 26 decembrie, la Chișinau s-a desfașurat prima ediție a Bienalei Diasporei – un eveniment care a oferit o platforma de comunicare intre moldovenii sosiți acasa cu ocazia sarbatorilor de iarna, relateaza NOI.md. La festivitate au participat oficiali, reprezentanți ai diasporei, migranți reveniți,…

- Peste 1600 de copii din capitala, dintre care aproape 70 la suta prescolari, au ajuns la medic cu viroze pe parcursul saptaminii trecute, arata datele Centrului de Sanatate Publica din municipiul Chisinau, informeaza MOLDPRES. Potrivit sursei citate, saptamina trecuta in capitala au fost inregistrate…

- Ofiterii de investigatii ai sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau au retinut si incatusat un individ in strada, fiind suspectat de comiterea unui atac tilharesc la o farmacie din Capitala. Acesta s-a dovedit a fi in virsta de 19 ani, care si-ar fi recunoscut vinovatia in…

- Asociatia Studentilor in Drept ii cheama pe studentii Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti miercuri, la ora 13:00, in fata facultatii, la o "manifestare muta", de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale.‍‍‍‍‍, afirmand ca acestea aduc atingere statului de drept…

- Chiar daca toata noaptea a nins, la aceasta ora circulatia in capitala se desfasoara in regim normal, iar transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru. Astfel, in aceasta dimineața au iesit la linie 300 de troleibuze și 97 de autobuze. Potrivit Primariei municipiului…