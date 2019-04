Reprezentantul UNICEF in Romania, Pieter Bult, considera ca detinerea Presedintiei Consiliului UE reprezinta ocazia perfecta pentru Romania de a incerca sa creeze o schimbare in ceea ce priveste participarea copiilor la luarea deciziilor la nivel european.



"Vorbim adesea despre copii la viitor. Dar adesea spunem 'copiii sunt viitorul' si 'facem asta pentru copii', insa nu ii consultam in luarea deciziilor. Si copiii nu sunt numai viitorul, dar ei sunt si aici, in prezent. In cadrul UNICEF, vedem multe probleme in lume, mai ales in cresterea saraciei, inclusiv in randul…