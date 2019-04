Peste jumătate din județele României au avut exporturi mai mari decât importurile Zilele trecute Institutul Național de Statistica a publicat un bilanț al comerțului exterior al Romaniei in primele 11 luni ale anului trecut, defalcat pe fiecare județ in parte. Tocmai aceasta imparțire pe zone face documentul cu atat mai interesant. Capitala a inregistrat cel mai mare sold negativ Aparent ar fi fost de așteptat ca Bucureștiul sa fie și in comerț „fruntea țarii“. Și intr-un fel este, dar nu prin balanța, ci prin cifrele inregistrate. Astfel, importurile firmelor din Capitala s-au ridicat la peste 22,55 miliarde euro, in timp ce exporturile nu au crescut decat la cca 10,5 miliarde… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani a murit, aseara, decedat dupa ce masina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autovehicul pe Str. Televiziunii, informeaza vineri Brigada Rutiera a Capitalei. "In jurul orei 22,30, conducatorul unui autoturism care se deplasa dinspre Str. Margelelor catre Str. Drumul Ciorogarla,…

- Cand lumea este dependenta de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrari ca la carte, romanii inca prefera sa mearga la cinematograf! In acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri in cinematografele din Romania, fața de 58.096 in 2012 sau 68.415…

- Cele mai recente date centralizate de Institutul National de Statistica arata ca Romania a exportat, anul trecut, cereale in valoare totala de peste 2,1 miliarde de euro. Din aceasta suma, mai mult de un miliard de euro au totalizat exporturile de grau si meslin, urmate de cele de porumb, a caror valoare…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,26 miliarde euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 213,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 17%, in timp ce,…

- In 2017, deficitul contului curent a fost de 5,97 miliarde de euro, in crestere fata de 2016, cand a fost 3,5 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2018, articole prelucrate din metal in valoare de 1,752 miliarde de euro, o suma cu 12,1% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de articole…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești proaste pentru Simona…