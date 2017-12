Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta și Sorin Grindeanu au explicat în emisiunea Income cum va arata economia României în 2018 și nu numai. „Povestea asta de succes a României cu cea mai mare creștere din Europa nu s-a facut peste noapte, cu economia nu poți sa te duci sa dai cu toporul…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat luni increderea in "rolul constructiv si proeuropean" pe care il va juca in cadrul Uniunii Europene noul guvern din Austria, la care participa si extrema dreapta, relateaza AFP. Tusk l-a "felicitat calduros" intr-o scrisoare pe liderul crestin-democrat…

- Kurz - noul cancelar care provine din randul partidul conservator OVP si cel mai tanar lider din lume - a fost investit de catre seful statului Alexander Van der Bellen, alaturi de vicecancelarul Heinz-Christian Strache, liderul partidului de extrema dreapta FPO, intr-o ceremonie transmisa in direct…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Extrema-dreapta intra la guvernare in Austria pentru a doua oara in ultimii 20 de ani si obtine pozitii-cheie in executivul conservatorului Sebastian Kurz: Externele, Internele si Apararea vor fi controlate de Partidul Libertatii. Noul cancelar urmeaza sa fie investit luni, la doua luni de la alegeri.…

- Lideri ai partidelor europene de extrema dreapta, intre care lidera Frontului National francez Marine Le Pen si liderul Partidului Libertatii din Olanda Geert Wilders, se intalnesc sambata in cadrul unei conferinte controversate in capitala ceha Praga....

- Jurnalul O Globo a notat, zilele trecute, ca intre Ronaldinho si partidul de extrema dreapta Patriota ar exista un acord cu privire la candidatura starului brazilian la alegerile pentru Senat, in Minas Gerais. Formatiunea politica a negat insa aceste informatii. “Nu exista niciun acord intre partid…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa.

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press potrivit News.ro…

- Guvernul elvetian i-a indemnat luni pe alegatori sa voteze in favoarea mentinerii taxei radio-TV care finanteaza mass-media publice, subliniind ca banii contribuabililor joaca un rol crucial in sustinerea diversitatii culturale si discursului politic in media. Prin apelul sau, Guvernul elvetian…

- UE: Romania sa puna corect in aplicare directivele privind migratia. Polonia, Ungaria si Cehia, date in judecata Comisia Europeana va reclama Polonia, Ungaria si Republica Ceha la Curtea de Justitie a UE in legatura cu faptul ca nu si-au respectat obligatiile legale privind transferul solicitantilor…

- Politicieni, dar și personalitați din diferite alte domenii au transmis, marți, pe rețelele de socializare, mesaje de condoleanțe in urma decesului ultimului suveran al Romaniei, Regele Mihai.

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…

- Daca Polonia si Ungaria au ales sa sfideze valo­rile europene pentru a ob­tine un statut aparte in Uniunea Eu­ro­peana, cu mai putin control din par­tea Comisiei Europene, Slovacia, sin­gura tara est-europeana care a adoptat euro, sfideaza regulile nescrise pentru a obtine un rol mai important in…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat în plata va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe luna, potrivit unei Hotarâri de Guvern adoptata în ședința de miercuri.…

- In total, 15 persoane au fost arestate sambata la Paris pentru port ilegal de arma, pentru a preveni o manifestație interzisa a micului grup de extrema dreapta Generation Identitaire și eventuale contramanifestații, potrivit prefecturii poliției, transmite AFP. Prefectul poliției Michel…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule Gheorghe Falca, a trecut mai putin de un an de la preluarea guvernarii de catre PSD si credibilitatea acestui partid este foarte scazuta. V-ati asteptat la aceasta situatie? GHEORGHE FALCA. Poate nu atat de repede, dar esecul era previzibil. PSD a facut promisiuni…

- Mai multe mii de persoane au format miercuri seara un cordon luminos in jurul cartierului ministerelor din Viena pentru a avertiza fața de numirea unor "extremiști de dreapta" in posturi guvernamentale, la o luna dupa alegerile legislative din Austria, relateaza AFP. Câștigatorul…

- 'Romania e pe cale sa renunte la o teza fundamentala din Constitutia Romaniei, odata cu 1 ianuarie 2018, va renunta la a mai fi un stat social, intrucat de anul viitor sistemul de securitate sociala va fi centrat excesiv si exclusiv pe salariat, odata cu disparitia capitalului, ca si cofinantator. Romania…

- "Compania intelege astfel sa linisteasca ingrijorarile salariatilor si familiilor acestora si ii asigura ca, dincolo de schimbarile legislative, firma face toate eforturile, cu fapte, pentru siguranta lor salariala", a declarat Laura Iancu, director de Resurse umane, Kaufland Romania. Oficialii…

- In agenda, situatia Afganistan sau Coreea de Nord si reuniunea Coalitiei Globale anti-DAESH. Mihai Fifor va avea intalniri cu Secretarul american al Apararii, James Mattis si generalul Curtis M. Scaparrotti, Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europa.

- ''Suntem categoric impotriva inepțiilor fiscale anunțate de ministrul Ionuț Mișa. (...). Masurile anunțate de guvern sunt niște experimente pe firmele romanești și pe cetațeanul roman, care pot genera consecințe extrem de grave. In nicio țara din Europa, contribuțiile nu sunt integral in sarcina…

- Iata raspunsul unui expert cu privire la tema lansata de DCNews, de exploatare a situației din Catalonia pentru atragerea romanilor plecați in strainatate spre Romania: Inradacinarea apropierii diasporei și reorientarii migrației trebuie facuta insa cu atenție, reflexivitate: 1.…

- Guvernul tunisian a mai gratiat 2.700 de persoane care deja iau cu asalt barcile si tin calea spre Italia ca apoi sa se imprastie prin Europa. Nu este o noutate ca tunisienii invadeaza Europa, dar acum este vorba despre puscariasi eliberati din cauza situatiei economice de acolo si vin spre noi. Atentate,…

- Prima runda de discutii intre conservatorii si extrema dreapta din Austria in vederea formarii unei noi coalitii de guvernare a constituit un excelent inceput, au declarat miercuri liderii ambelor partide implicate, informeaza agentia de presa dpa. Liderul Partidului Popular Austriac (OeVP, conservator),…

- Fondatorul partidului ceh de extrema dreapta Libertate și democrație directa (SPD), Tomio Okamura, a cerut trecerea companiilor publice de radio și televiziune din Republica Ceha direct sub control guvernamental, transmite marți dpa. Într-un interviu radiofonic difuzat luni, omul de…

- Extrema dreapta urmeaza sa raspunda în cursul dupa amiezii de marti la invitatia facuta de liderul ÖVP, partid ce a câstigat alegerile legislative din 15 octombrie, scrie Kurier.at, citat de Euractiv.ro.

- Miscarea populista ANO a miliardarului ceh Andrej Babis, supranumit "Trump al Cehiei", a castigat detasat alegerile legislative in aceasta tara, profitand de neincrederea cehilor fata de clasa lor politica si a "ordinelor de la Bruxelles", relateaza AFP.

- In acel moment, si-a amintit de datoria de pe cardul de credit, de cheltuielile pentru reparatiile sistemului de incalzire al apartamentului ei. Apoi mintea i-a fugit la cei 500 de lei (130 de euro) pe care Guvernul tocmai i-a adaugat la pensia lunara. A decis totusi sa ia cizmele. “Cumparaturile…

- Stiti care este cea mai mare problema a Politiei in Bucuresti? Faptul ca masinile de descarcerare nu ajung la timp in cazul accidentelor grave de au loc in Capitala. Masini de descarcerare intr-un oras blocat si unde viteza medie este de doar cativa kilometri pe ora? Da, pentru ca dupa fiecare zona…

- Schimbarea Austriei spre dreapta, dupa alegerile parlamentare a deschis drumul pentru tanarul lider conservator Sebastian Kurz de a deveni urmatorul cancelar al țarii și pentru intoarcerea dreptei la putere.

- Austria se pregateste sa intre intr-o noua era politica, dupa victoria de duminica a tanarului conservator Sebastian Kurz in alegerile legislative si probabiliatea unui retur al formatiunii de extrema dreapta, FPO, (Partidul Libertatii) la guvernare. In viitoarele zile, Kurz va fi insarcinat de seful…

- SPO, Partidul Social Democrat austriac, al actualului cancelar Christian Kern, nu numai ca va pierde primul loc in Parlament, dar ar putea fi devansat de Partidul Libertații (FPO), de extrema dreapta, in alegerile parlamentare de duminica. Caștigatorul cel mai probabil este Partidul Poporului (OVP,…

- Liviu Dragnea și-a pierdut mâna dreapta din Guvern. Sevil Shaideh, vioara numarul unu în Guvernul gândit de Liviu Dragnea a plecat. Rovana Plumb, la fel, ministrul delegat pentru Fondurile Europene si cele care au semnat hotarârea de Guvern prin care Lacul Belina a…

- Primele sectii de votare s-au deschis duminica dimineata pentru legislativele din Austria care ar putea face din conservatorul Sebastian Kurz, 31 de ani, cel mai tanar lider din Europa si deschide calea revenirii extremei drepte la guvernare, transmite AFP. Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai…

- UPDATE "In cadrul discuțiilor, președintele Klaus Iohannis a reiterat in mod ferm poziția Romaniei de a nu accepta propuneri care conduc catre o Europa cu doua sau mai multe viteze sau catre o Europa a cercurilor concentrice. Astfel de opțiuni nu ar face decat sa adanceasca diviziunile intre statele…

- Guvernul va aproba in ședința de joi cadrul normativ necesar pentru transferul de terenuri in vederea construirii spitalelor regionale de la Craiova și Cluj, a anunțat premierul Mihai Tudose. "Înca doua vești bune: spitalele de la Craiova și Cluj intra în…

- Considerat un apropiat al lui Adrian Nastase, al carui șef de cancelarie a fost pe vremea mandatului acestuia de premier, dar și una din eminențele cenușii ale PSD, Alin Teodorescu a adus o serie de critici dure la adresa PSD."PSD e un partid de dreapta, care poate genera și dreapta extrema,…

- "Pentru a putea lupta impotriva ignoranței, pentru a putea deveni un reper moral și o ancora a statului de drept, universitațile romanești trebuie sa aiba o reputație solida, bazata pe un nivel ridicat de credibilitate.Ani de-a randul, aceasta credibilitate a fost zguduita de o serie de scandaluri…

- Ministerul german al Apararii a confirmat, vineri, ca serviciul sau secret (MAD) a deschis 391 de investigații pentru tot atația soldați banuiți de legaturi cu extrema-dreapta, relateaza Agerpres.

