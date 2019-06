Pentagonul a acordat Ucrainei un ajutor militar Acest nou ajutor, care ridica la un total de 1,5 miliarde de dolari asistenta militara a SUA pentru Ucraina din 2014 pana in prezent, va permite furnizarea de armamente si radare catre armata ucraineana, a precizat Pentagonul intr-un comunicat.



Potrivit EFE, printre materialele pe care le vor primi soldatii ucraineni se numara pusti cu luneta, echipamente pentru vizibilitate nocturna, lansatoare de grenade si diverse dispozitive pentru detectare de proiectile.



Aceasta cooperare in domeniul securitatii este posibila datorita progresului continuu inregistrat de Ucraina in ceea…

