Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Targu-Jiu, Marius Dumitrascu, a fost numit, la sfarsitul saptamanii trecute, secretar de stat. In plus, Marius Manescu, fostul șef al Oficiului Județean de Cadastru, a ajuns in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Ion Iordache nu stie deocamdata ce atributii…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, alaturi de prof. univ. dr. Rada Mihalcea, Cetațean de Onoare al Municipiului, organizeaza in aceasta perioada cea de-a 5-a ediție a concursului dedicat tinerilor cercetatori care au reușit performanțe remarcabile in variate domenii științifice.

- Evenimentul este programat pentru sambata, 25 mai 2019, de la ora 17.00, la restaurantul „Capitol“, cu acest prilej avand loc si o expozitie foto ce cuprinde o retrospectiva a lucrarilor efectuate la unele obiective social-culturale din Resita si din judetul Caras-Severin. In cadrul festivitatilor…

- Primarul Emil Boc a dezvaluit ca, din luna iunie, Primaria municipiului Cluj-Napoca este cea care se va ocupa de adaugarea la dosare a documentelor care se afla în competența de emitere a administrației locale. Astfel, cetațenii nu vor mai fi nevoiți sa bata din ușa în ușa pentru fiecare…

- Un control efectuat inainte de sarbatori de catre comisarii Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la Targul de Paști de la Timișoara s-a soldat cu sancțiuni, printre care decizia de suspendare a activitații pe timp de o luna. Totuși, Targul de Paști funcționeaza și azi, fapt considerat…

- Primaria a lansat ieri o licitatie pentru achizitia a 16 tramvaie noi la un pret de circa 2 milioane euro bucata. Bani sunt asigurati din fonduri europene prin intermediul Programului Operational Regional (POR). Tramvaiele vor avea o lungime de 26 metri si o capacitate de 230 locuri (minimum 30 pe scaune).…

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Suceava a anuntat ca nu mai putin de 93 de primarii din judet au solicitat fonduri pentru intabularea gratuita a terenurilor si cladirilor. Directorul OCPI Suceava, Vasile Mocanu, a declarat ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a ...

- In județul Suceava au fost inregistrate cereri din partea a 93 de primarii pentru finanțarea lucrarilor de cadastru care vor incepe anul acesta. Șeful Oficiului de Cadastru, Vasile Mocanu, a informat ca valoarea este de aproximativ 12,8 milioane de lei, iar banii vor fi asigurați de Agenția Naționala…