Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca pe str. Zoltan Kodaly, aflata in zona Dorobanți, au aparut noi locuri de parcare. Acestea au fost amenajate in locul garajelor care au fost recent demolate. „Noi locuri de parcare, o noua locație civilizata: zona Dorobanți, str. Zoltan Kodaly. Iata ce a rezultat prin […] Articolul Parcare intre blocuri in zona Dorobanți, in locul garajelor demolate de primarie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .