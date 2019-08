Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla, de luni seara, in cantonament, la Sfantu Gheorghe. Echipa antrenata de Zvonko Sundovski se pregateste intens inaintea startului noului sezon, dar mai ales, inaintea primului meci oficial pe care il va disputa, cel cu Antalyaspor, din primul tur al Cupei EHF. HCDS nu…

- Antrenorul ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Csaba, a declarat vineri, inaintea meciului cu FCSB, ca echipa adversa este, intr-adevar, foarte buna, dar face anumite greseli pe care covasnenii vor incerca sa le fructifice si sa iasa invingatori de pe teren. „Avem un joc foarte tare, aici acasa. Eu…

- „Cand am un meci și o vad pe mama in tribuna, prind aripi. Simt ca am pentru cine sa joc și dau totul pe teren pentru a o vedea fericita pe mama.” Cea mai recenta performanta a clubului „Sporting Ghimbav” a fost obținerea medaliei naționale de bronz la categoria de Junioare 3, […] Articolul…

- Pe 7 iunie, Avon și Kaufland au spus din nou Cancel Cancer și au dat startul celei de-a treia ediții a campaniei naționale de consultații gratuite pentru depistarea cancerului la san. Un cabinet medical mobil dotat cu ecograf de ultima-ora, construit de AVON, va ajunge și anul acesta in 20 de orașe…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a ajuns la un acord cu fundasul central Risto Mitrevski, care a evoluat ultima oara pentru Hapoel Haifa, a anuntat gruparea din Covasna.Jucatorul macedonean, in varsta de 27 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani cu Sepsi. Conducerea clubului mai anunta…

- Panica in orașul Gela din Italia. Cel puțin 20 de persoane au fost ranite, dupa ce a explodat rezervorul de gaze al unei rotiserii amenajate intr-un vehicul utilitar. Din primele informații, trei dintre victime sunt in stare grava. Vehiculul utilitar era plasat in piața din centrul orașului Gela, in…

- Pianistul Szocs Botond susține maine, 6 iunie, un recital cuprinzand lucrari de F. Chopin, la Biserica Unitariana (langa Parcul „Elisabeta”) din Sfantu Gheorghe. Recitalul va avea loc cu incepere de la ora 19.00. Tanarul și talentatul pianist va interpreta: Balada nr. 1 in g. minor, OP.23; Balada nr.…

- Ecologia, locurile comunitare și un oraș mai prietenos cu bicicliștii sunt subiecte indragite de liceenii din Sfantu Gheorghe – am aflat la gala de inchidere a programului INNOVATORY la Sfantu Gheorghe in data de 29 mai, unde 13 echipe de liceeni din 6 școli au prezentat la ce au lucrat in saptamanile…